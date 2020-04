Za Duklu odehrál více než šest set utkání a získal s ní sedm titulů mistra republiky. Další čtyři přidal jako trenér jihlavského celku.

V reprezentaci se zúčastnil ZOH v Sapporu, kde vybojoval bronz. Na mistrovství světa získal dvě stříbra a tři bronzy, v roce 1972 v Praze se stal mistrem světa.

Tento titul oslavil dvakrát též jako trenér českého reprezentačního výběru do dvaceti let. V roce 2009 byl uveden do Síně slávy Českého hokeje.

Rovněž jeho děti sportovaly. Syn Robert hrál v NHL, dcera Andrea se věnovala na vrcholové úrovni tenisu.

Holík zemřel po dlouhé nemoci ve věku dvaasedmdesáti let sedmnáctého dubna 2015.