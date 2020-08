Pelhřimovští hokejisté začali přípravu výhrou

K ideálu to nemělo daleko. Hokejisté Pelhřimova v prvním přípravném zápase vyhráli na ledě Benešova 7:3. Naznačili tak ambice pro příští sezonu, v níž by chtěli směřovat za návratem do druhé ligy.

Pavel Zmrhal první výhru v přípravě nepřeceňuje. | Foto: Deník / Kamil Vaněk