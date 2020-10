Zpětná vazba ze strany fanoušků ji překvapila. Byla veskrze pozitivní. „Fanouškům se to líbilo. Psali, že na úroveň soutěže, je přenos plně dostačující. Děkovala nám za něj i jedna paní, která se na hokej dívala ve Vsetíně,“ radovala se z úspěchu.

Pelhřimovští šili obrazový přenos doslova horkou jehlou. I když využili nabídky, kterou dostali před několika týdny. „Psal nám jeden kluk, že přenosy natáčí. My jsme na to nereagovali, protože dlouho to vypadalo, že fanoušci do hlediště budou smět. Když přišel zákaz, všechno jsme domluvili během pár hodin,“ informovala Dominika Benešová a dodala: „Udělal to pro nás prakticky zadarmo. Na zkoušku.“

Finance jsou důvodem, proč se s přenosy v pelhřimovském klubu nepočítá ve chvíli, kdy budou do hlediště znovu smět fanoušci. „Bylo by to pro nás kontraproduktivní. Přenos za obvyklých podmínek není vůbec levná záležitost,“ vysvětlila.