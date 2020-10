Lední Medvědi začali náročný program dvou zápasů ve dvou dnech vysokým vítězstvím u Lužnice. Ve Veselí vyhráli 10:4. Polovinu branek nastříleli v závěrečné třetině. „Dali jsme čtyři góly za necelých sedm minut. Pozitivní bylo, že jsme proměnili čtyři přesilovky a neinkasovali v oslabení,“ liboval si při hodnocení pro server jchokej.cz asistent trenéra Josef Lukašík.

Pelhřimov následně přetlačil budějovický Samson. Soupeři scházeli všichni hvězdní hráči se zkušenostmi z NHL. Přesto se favorit zápasu prosazoval těžko. Po dvou z hlediska skóre vyrovnaných třetinách rozhodla ta třetí. Domácí ji vyhráli 3:0. „Bylo to utrápené vítězství,“ přiznal Josef Lukašík a doplnil: „Hosté se nikam nehnali, ve hře uplatňovali zkušenosti, sázeli na brejky a my se s tím těžko srovnávali,“ všiml si.

Humpolec nejprve klopýtl na ledě Milevska. Prohrál 6:2, o čtyři branky to už bylo po dvou třetinách. „Neměli jsme na ně. Přejeli nás fyzicky, rychlostně. Hrají silově do těla, dohrávají souboje a to nám nevyhovuje. Ještěže nás podržel gólman, mohli jsme dostat desítku,“ byl kritický trenér Jan Zour.

Radost mu naopak udělal domácí zápas s Veselím nad Lužnicí. I když spíše jen jeho výsledek. Jiskra vyhrála 7:4. Rozhodl nástup do zápasu, domácí vedli po dvaceti minutách 3:0. „Soupeř si vytvořil víc šancí, ale v naší bráně čaroval gólman. Proti minulému utkání nám navíc vycházela střelba. Když soupeř snížil na 7:4, třásli jsme se, aby nedal pátý gól a nenastalo drama,“ přiznal trenér Jiskry. Humpolci tak v tabulce krajské ligy patří pátá příčka.

Výsledky jihočeské Krajské ligy - 3. kolo: Milevsko - Humpolec 6:2, Veselí n. L. - Pelhřimov 4:10, Samson ČB - Český Krumlov 1:6, Strakonice - Hluboká n. V. 6:3, Radomyšl - Střelci J. Hradec 4:2, 4. kolo: Pelhřimov - Samson ČB 5:2, Humpolec - Veselí n. L. 7:4, Střelci J. Hradec - Milevsko 2:0, Soběslav - Vimperk 4:3, Č. Krumlov - Hluboká n. V. 7:4.