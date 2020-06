V uplynulé sezoně se představili Pelhřimovští premiérově v Jihočeském krajském přeboru. A jasně tam ukázali, že kvalitu mají a rozdíl mezi třetí a čtvrtou nejvyšší soutěží je veliký. Z dvaadvaceti utkání základní části prohráli jen dvakrát. Ve čtyřech mačích play-off, které se stihly odehrát před přerušením sezony, udrželi také vítěznou formu.

Přestože se ročník nedohrál, bylo Pelhřimovu nabídnuto postoupit do druhé ligy zpět. To ale klub odmítl. Chce si návrat vybojovat na ledě, a již v ročníku nadcházejícím. „Naším cílem bude postup,“ potvrdil nový trenér Pavel Zmrhal jasnou metu, na níž bude Pelhřimov cílit.

Zmrhal nejde do neznáma. V okresním městě působil jako hráč i trenér druholigového výběru. „Já měl ještě nabídku z Ledče, jít tam k mládeži, tak jsme si dali s klukama nějaký čas na rozmyšlenou, pak jsme se sešli a potvrdili si to, že bych tu pozici vzal,“ nastiňuje nový hlavní trenér Pelhřimova.

Ten bude mít po ruce asistenty Lukašíka a Humeše. „Ještě jsme se o tom společně nebavili, ale určitě se dohodneme, kdo bude mít jaké kompetence,“ doplňuje čerstvě čtyřiapadesátiletý kouč.

Na novou výzvu se těší, i proto, že spoustu hráčů zná. „Já většinu kluků trénoval v žácích a dorostu, některé v Dukle v juniorech. A s některými jsem dokonce hrál, třeba s Bohoušem Svobodou,“ říká Zmrhal. „V kádru je hodně hráčů ročníku třiadevadesát, a s takhle starými kluky se dá velmi dobře pracovat. To mě na tom lákalo nejvíce,“ odůvodňuje, proč se rozhodl pro návrat. „Tým je věkově naprosto ideální, a co jsem měl možnost slyšet, tak si kluci to tempo z druhé ligy udrželi v přeboru. Díky tomu bude na co navazovat,“ těší se.

Do tréninků zatím ale nezasáhl. „Kluci mají svoje tréninky, vede je i nějaký boxer. A když jsem je viděl, tak vypadají namakaně,“ pousmál se Zmrhal a doufá, že tým bude po fyzické stránce připravený dobře.

O tom, kdy se sejde tým pohromadě a začne se připravovat na ledě, ale ještě jasno nemá. „To bude předmětem schůzky, kterou máme naplánovanou na příští týden. Tam to vše doladíme,“ komentuje Pavel Zmrhal, který si v dresu jihlavské Dukly připsal pětadevadesát extraligových zápasů.

O jihočeské krajské soutěži, kterou Pelhřimov znovu okusí, něco málo ví. I když podstatné jeho zkušenosti prý nejsou. „V těchto soutěžích se to hrozně mění. Já ji hrál za Humpolec. Ale třeba jednou byly Strakonice nahoře, jednou zase dole. Je to o tom, jak se seženou peníze, sponzoři a hráči. Nelze tipovat, jestli budu soupeři takoví nebo makoví. To se ukáže až po prvních kolech,“ má jasno nový šéf pelhřimovské střídačky.