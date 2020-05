Martin Borek jako trenér dostal do reprezentace Vendulu Sedláčkovou, v posledním roce se podepsal i pod nečekaný juniorský republikový titul Adama Valenty. Koučem je úspěšným, přesto spolupráci s hokejisty vzal za velkou výzvu.

A do jisté míry i příležitost k sebevzdělávání. „Každý sport má svá specifika. Klukům ukáži věci z boxu, nebo obecně z kondičního tréninku, které pro ně budou nové. Nové věci mohu poznat i já. Třeba si z přípravy hokejistů odnesu něco zajímavého, co uplatním při trénincích boxerů,“ ujistil, že je otevřený novému poznání.

Zadání nedostal žádné. Tréninky může postavit naprosto podle svých představ. Zatím s hráči polovinu času tráví venku, druhá část tréninků je v tělocvičně. Tam dojde i na box. „Někteří kluci si to přáli, jiní se budou muset přizpůsobit,“ vysvětlil, že všichni budou mít jednotné sportovní menu.

Tak jako tak už odhalil první nedostatky. „Někteří kluci mají nedostatky v koordinaci. I proto se jí budeme více věnovat. Mám na to připravená cvičení s tenisovými míčky,“ upřesnil.

Tréninky venku budou mít spíše obecný kondiční charakter. „Nejdeme do nějaké specializace. To není naším cílem. Věnujeme se obecně pohybu. Začali jsme do vytrvalosti, postupně to posuneme více do silové vytrvalosti. Ta je pro hokejisty nejdůležitější,“ naznačil plány.

Hráči se teď každopádně nezastaví. Tvrdou přípravu ale berou. „Tréninky v podobné intenzitě jsem už zažil, ale děláme teď spoustu věcí, které jsou pro nás nebo alespoň pro mě nové. I proto je to hodně náročné,“ svěřil se kapitán týmu Petr Votápek.

Martin Borek vede čtyři tréninky z pěti týdně, nebylo by divu, kdyby s týmem srostl. Otázkou je, zda bude chodit na hokejové zápasy. „Nejsem vyloženě fandou hokeje. Rozumím mu asi tak jako každý Čech,“ usmál se a zároveň přiznal, že na pelhřimovském zimním stadionu už nebyl hodně dlouho. „Možná deset let. Bohužel hokejové zápasy se mi dost časově kryjí s našimi boxerskými akcemi,“ vysvětlil.