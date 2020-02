První třetina vyšla lépe domácím, vedli 2:0. V té druhé se rozhodlo definitivně, Pelhřimov na ledě doslova dominoval. „Tohle byla snad nejhorší třetina v mém životě. Nestíhali jsme, uhlídat Hadravy bylo nad naše síly,“ svěřil se trenér Humpolce Jiří Zour.

Hosté byli v těch momentech v roli komparzu, debaklu nezabránilo ani střídání na brankářském postu. Skóre do druhé přestávky narostlo až na 9:0. „Na co jsme sáhli, to nám vyšlo. Kluci hráli velmi dobře, kombinačně, dali jsme si pozor směrem k vlastní brance,“ liboval si trenér lídra soutěže Josef Lukašík. Už méně byl spokojený se poslední třetinou. V ní se hrálo jen minimálně pět na pět. „Pan rozhodčí si trochu vymýšlel a některé věci zase netrestal. Hra se rozkouskovala častými vyloučeními. Už to nebyl pěkný hokej,“ uznal.

Humpolec se dostal ke dvěma korekcím výsledku, ale na druhou stranu nezabránil dvouciferné porážce. „Na jednu stranu je to dobře. Musíme zase padnout zpět na zem. Hrajeme o třetí příčku, o pozici, o kterou jsme nikdy nehráli,“ připomenul Zour, který už se dívá směrem dopředu: „Máme před sebou zápas v Radomyšli, pak jedeme do Krumlova a hrajeme s Veselím. To budou pro nás klíčové zápasy, které rozhodnou o tom, z jaké pozice do play-off půjdeme. Naším cílem je skončit do čtvrtého místa,“ nastínil cíle Jiskry.

PELHŘIMOV – HUMPOLEC 11:2

Branky a nahrávky: 5. Martin Hadrava, 12. Marek Hadrava (Martin Hadrava), 22. B. Svoboda (F. Kasalý), 30. Kopic (Vylíčil), 31. Štěrba, 31. Marek Hadrava (Vysloužil, D. Kasalý), 32. Štěrba (Vylíčil, Zadražil), 34. Votápek, 40. Votápek (B. Svoboda), 45, Vylíčil (Štěrba, F. Kasalý), 50. Kopic (Štěrba, Vylíčil) – 41. M. Jelínek (Hynek), 60. Šerák (M. Jelínek). Rozhodčí: M. Matoušek – M. Dančišin, Jan Kubeš. Vyloučení: 9:7, navíc F. Bříza, Votápek, F. Kasalý (Pelhřimov), Kulík (Humpolec) všichni 10 minut. Využití: 0:1. V oslabení: 2:0. Diváci: 850. Třetiny: 2:0, 7:0, 2:2. Pelhřimov: Kaiseršot – D. Kasalý, F. Kasalý, F. Bříza, J. Vrátný, P. Bříza (41. Hráček), Zadražil – Vysloužil, Martin Hadrava, Marek Hadrava, B. Svoboda, Votápek, Siřiště, D. Šulák, Štěrba, Vylíčil, Kopic. Humpolec: D. Šťastný (31. Jan Zour) – Dolejš, Z. Jelínek, Hurda, Rubner, Šerák, Motl – Kulík, Hynek, Hendrych, M. Jelínek, Daňhel, T. Dvořák, Bambula, Brychta, Hubata.