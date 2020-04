Dalo se předpokládat, že nejsilnější kartou ve hře o třetí nejvyšší soutěž budou finance. Stalo se tak a tím bylo všechno dané.

Pelhřimov vzhledem k neuskutečněnému finále play-off jihočeské Krajské ligy skončil z hlediska rozpočtu v mírné ztrátě a další nárůst výdajové položky si prostě dovolit nemohl. „Zjistili jsme, že v dané situaci nejsme schopni vyšší soutěž ufinancovat. Prostě na ni teď nemáme,“ vysvětlil.

Vedení pelhřimovského klubu obrazně flintu do žita rychle nehodilo. Prakticky celý minulý týden se variantou postupu zabývalo. Hlavně intenzivně počítalo a jednalo.

Největším donátorem hokeje je v Pelhřimově město. Na příspěvek z jeho kasy pro další sezonu klub ještě nevidí. „Žádost jsme podali, ale na městě se o financích pro nás bude teprve jednat. Přijde to na řadu v červnu. Uspíšit se to nedalo,“ informoval Lukáš Siříště.

Počítat s nějakým rozhodnutím dopředu by bylo ošidné a jednalo by se o nezodpovědné hospodaření. Klub cestou variant coby a kdyby jít nechtěl.

Další na řadu přišli sponzoři. „Byli jsme za tím největším. Dostali jsme příslib, že i v téhle těžké době můžeme počítat s jeho podporou, že nás padnout nenechá. Toho si moc vážíme a jsme za to vděční. Ani zde ale nemáme jistotu konkrétní částky sponzorského příspěvku,“ nastínil závěr schůzky.

Reakce dalších partnerů klubu byla podobná. I ty chtějí pomáhat, ale v současné době považují druhou ligu za příliš velké sousto. „Naplnilo se to, co jsme tak nějak všichni tušili. Známe možnosti firem v okolí. Už loni, když jsme je s Filipem Kasalým obcházeli, jsme dostali jasný signál. Rádi pomůžeme, ale teď je to jen na kraj,“ vysvětlil Lukáš Siříště.

Ano, finance při pelhřimovském rozhodování sehrály kardinální roli. Pomocnou pak další aspekt. Tím je nedokončená poslední sezona a to, že klub nezískal právo postupu sportovní cestou. A na to se v partě, která „umírající“ hokej ve městě před rokem převzala hraje dost zásadně. „Nastavili jsme si nějakou cestu, po které chceme jít. V ní jsme vyhlásili, že bychom se chtěli do druhé ligy vrátit, ale cítíme, že tak musíme udělat sportovní cestou. Na tom jsme se všichni z toho řekněme tvrdého jádra týmu shodli,“ zdůraznil.

Klub udělal rozhodnutí sice rozumné, zodpovědné, ale nepopulární. A všichni s ním spokojeni být nemohou. „Jasně, že byly i jiné názory. Chápu hlavně ty nejlepší hráče, kteří touží si druhou ligu ještě zahrát. Bylo znát, že to některé z nich mrzí, ale nikdo na svém netrval a žádné podmínky si v tomto smyslu nedával,“ vysvětlil Lukáš Siříště.

I proto rozklad party v pelhřimovské kabině nehrozí. Odchody z týmu za lepším nebudou. „Bavili jsme se o tom. Některé sice to, že jsme postup nepřijali mrzí, ale není to pro ně důvod k odchodu. Do další sezony bychom měli jít kompletní,“ vyjádřil přesvědčení.

Možná i proto, že Pelhřimov v ní chce mít nejvyšší cíle. „Chceme Krajskou ligu vyhrát, uspět pak i v kvalifikaci. Naším cílem bude uhrát postup. Věřím, že za rok už na něj budeme lépe připravení i po finanční stránce,“ doufá v lepší stav klubové kasy Lukáš Siříště.