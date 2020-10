Snad to nebude posila jen na jeden zápas. Brankář Michal Novák přišel na měsíční hostování z Havlíčkova Brodu, ale za hokejisty Pelhřimova stihl v jihočeské Krajské lize odchytat před vynucenou pauzou jediné utkání. „Snad se kluby dohodnou a za stávající situace mi bude hostování prodlouženo,“ doufá a dodává: „Rád bych v Pelhřimově pokračoval.“

Hokejový brankář Michal Novák. | Foto: archiv Michala Nováka

Za sebou má tři sezony ve druhé lize. K nim v dresu táborských Kohoutů vedla poměrně klikatá cesta. S hokejem začínal jako žáček doma v Humpolci. V páté třídě přestoupil do Havlíčkova Brodu. „Tam jsem byl do mladšího dorostu. Pak jsem se ale dostal do situace, že pro mě nebylo místo,“ vysvělil.