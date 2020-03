K o tři roky staršímu bratru Martinovi, s nímž nastupuje v jednom útoku, vzhlíží a bere ho za lepšího hráče. „Je zkušenější, víc toho odehrál ve vyšších soutěžích,“ vysvětlil, proč zpočátku nechtěl věřit výsledkům ankety. Když ale šok vstřebal, dostavily se pocity radosti. „Je to o to milejší, že mě vybrali trenéři. Na konci takové zvláštní sezóny mě to hodně potěšilo,“ děkoval.

Marek Hadrava v šestadvaceti letech prožil v mateřském klubu vskutku výjimečnou sezonu. V sedmnácti zápasech základní části nasbíral pětatřicet kanadských bodů. Dalších jedenáct jich přidal ve čtyřech utkáních play-off. Byl jedním z tahounů týmu, který po loňském sestupu z 2. ligy zcela ovládl nejvyšší soutěž na jihu Čech. „Dařilo se mi. Ale srovnávat moc nechci. Přece jen jsme hráli nižší soutěž než v předešlých letech,“ brání se vyřknout, že prožil nejlepší hokejový rok.

Pelhřimov prohrál jen dva zápasy

Úspěšný byl i klub. Pelhřimov z šestadvaceti zápasů prohrál jen dva. Ani jeden pak v play-off. Došel až do jeho finále, pak tuhle krasojízdu zastavila pandemie koronaviru. „Co jsme si řekli, to jsme splnili. Povedlo se nám vrátit lidi zpět na stadión, bavili jsme se hokejem. Je jen škoda, že jsme museli předčasně skončit. Mohli jsme dojít až do kvalifikace a třeba i 2. ligu vybojovat zpátky,“ přemýšlí nad nenaplněnými cíli.

Současný tým Ledních Medvědů by prý nemusel být ani o patro výše otloukánkem. „Ve druhé lize se hraje v týdnu, trénovanost je vyšší. Na týmy se špičky tabulky bychom pochopitelně neměli, ale se spodkem tabulky by se dalo hrát. Útok máme stejný, jako když jsme tuhle soutěž hráli, jen se nám trochu osekala obrana,“ zamýšlí se.

Na zamýšlení se či spekulování je teď čas i prostor. Jihočeská Krajská liga skončila před finálem, které se už dohrávat nebude. Vzhledem k tomu, že Pelhřimov vyhrál základní část, může se stát, že mu bude nabídnuta postupová vstupenka. „Je to složitá otázka. Nikdo vlastně nevíme, jak vůbec sezóna skončila, kdo soutěž vyhrál. Jestli vůbec někdo,“ zpočátku se brání spekulacím Marek Hadrava, ale pak přejde do osobnější roviny. „Pokud by se sehnaly peníze, já osobně bych se postupu nebránil. Druhá liga se hraje i v týdnu, je to náročnější, ale čas na hokej jsem si udělal už dřív. Zvládl bych to i teď,“ neskrývá chuť na posun do lepší soutěže.