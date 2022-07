David Rittich přitom nebyl na ledě, na rozdíl od většiny ostatních, poprvé. „Už jsem párkrát na ledě byl. Ale samozřejmě bez střelců, takže to bylo takové osekanější. Pracoval jsem tedy především na technice s cílem zvyknout si, že jsem opět na ledě. Dnes už to bylo o něčem jiném. Byli tam i hráči a byl to normální trénink,“ pochvaloval si.