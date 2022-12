VYROVNANÁ TABULKA

Pro Duklu půjde o důležitý duel i z pohledu na tabulku. Pokud by v posledním předvánočním utkání proti Prostějovu zvítězila, mohla poskočit na čtvrtou příčku. Jenže prohrála 2:3 a do úterního utkání jde až ze sedmé pozice. „Nemůžu to hodnotit kladně. Chtěli jsme v Prostějově vyhrát a udělat si pěkné Vánoce, ale nepovedlo se to,“ smutnil pro klubový web jihlavský útočník Marek Tecl.

Pokud svěřenci kouče Viktora Ujčíka potřebují něco nutně zlepšit, je to disciplína. Proti Prostějovu se totiž nechávali zbytečně vylučovat už od úvodu utkání a po dvou neubráněných oslabeních prohrávali 0:2 už po necelých devíti minutách. „Vyloučení asi rozhodla zápas. Když za devět minut prohráváme 0:2 a máme nějaké vyloučené, tak nechci říkat, že to úplně rozhodlo, ale hraje se potom hůře,“ tušil Tecl.

Právě dvaadvacetiletý mladík půl minuty před koncem snižoval na 2:3, jeho první branka v jihlavském dresu však k bodovému zisku nevedla. „Ani moc nevím, jak se to seběhlo. Dostal jsem puk mezi kruhy a zkusil vystřelit. Pak se puk motal někde za bránou, odrazil se do strany, tak jsem se natáhl, plácl do něj a spadlo to tam,“ usmíval se Tecl.

KVALITNÍ HRA SPECIÁLNÍCH FORMACÍ

Naopak Třebíč se na Vánoce naladila ideálně – domácí výhrou 5:2. Měla k tomu také ideálního soupeře, se Šumperkem neprohrála už téměř sedm let. „Podle skóre to tak třeba úplně nevypadá, ale bylo to opravdu vyrovnané utkání. Naštěstí jsme urvali první góly a ve třetí třetině si to už pohlídali,“ těšilo osmadvacetiletého útočníka Horácké Slavie Matěje Psotu.

Dalším tříbodovým vítězstvím chtějí svěřenci trenéra Kamila Pokorného navázat i v úterý proti rezervě Pardubic, která je se sedmibodovou ztrátou jasně poslední. Zúročit opět hodlají i kvalitní hru speciálních formací, které skvěle fungovaly právě proti Šumperku. „V úvodu jsme si pomohli přesilovou hrou, což pro nás bylo hodně uklidňující. Myslím si, že celý zápas pak zlomil gól na 3:1, který jsme vstřelili v oslabení. Od té doby už to bylo v naší režii,“ podotkl třebíčský asistent trenéra Jaroslav Barvíř.

TOUHA PO DVOU KANONÁDÁCH V ŘADĚ

Pozor si však Horácká Slavia musí dát na jojo efekt, který ji trápí už od začátku prosince. Ve zkratce: pokud jednomu soupeři nasází alespoň čtyři branky, v dalším utkání nedokáže dát víc jak jeden gól. „Někdy to tak prostě je, to je hokej. Někdy máte víc štěstí, někdy méně, a to se na tom taky odráží,“ zhodnotil Psota.

Odvrátit tuto sérii mají Třebíči pomoct i její fanoušci, kteří se do Chrudimi chystají. „Člověk se těší na každý zápas. Hlavně kdyby se povedlo, že by naši fanoušci dorazili do Chrudimi, tak by to bylo super. Vytvořili by úplně jinou atmosféru a pak se hraje úplně jinak. Snad si lidé užili hezkého Ježíška a teď dorazí za námi,“ přál si autor hattricku proti Šumperku.