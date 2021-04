V prvním dějství měla více ze hry domácí Jihlava, kterou nevykolejilo ani brzké vyloučení. To bez problémů ubránila a hned po jeho skončení roztočila kolotoč s útočnými šancemi. Agilní Stejček znovu hýřil aktivitou, ale na nedělní rozhodující gól nenavázal. Král byl proti, a to hned dvakrát.

Nicméně na pěknou a svižnou střelu zápěstím v podání Havránka už litoměřický gólman nedosáhl, a Dukla od čtrnácté minuty vedla. „Jak jsem dostal puk, chtěl jsem to prostřelit, hlavně netrefit beka, dát to nahoru,“ hlásil po utkání Tomáš Havránek. Tábor domácích to nabudilo a Král se nenudil. Po souhře Fronka s Illéšem vytasil svou lapačku, po chvíli se neujala ani dorážka Jiránka.

Hosté museli přidat, a do tempa i do hry je dostaly v prostřední třetině dva jihlavské tresty. Ten první domácí ustáli, druhý nikoliv. Miškář potvrdil střeleckou pohodu a z pravého kruhu propálil Žukova. Nic naplat, Jihlava do toho zase musela šlápnout. A také šlápla. Pomohla jí hrubka na vlastní modré, kde se zmocnil puku Čachotský, posunul ho na Skořepu a ten procedil puk mezi výstrojí Krále. „Tím, že jsme dali gól hnedka na 2:1, tak jsme ten zápas převrátili na svojí stranu,“ komentoval trenér Dukly Viktor Ujčík, jehož tým ale v závěru třetiny musel být v pozoru. Litoměřice několikrát zahrozily. Urban ani Holý ovšem pohotového Žukova nepřekonali.

Jasnější obrysy dostal zápas v závěrečné části, která byla chvílemi nervózní. Ovšem jedna akce se vydařila, a to tak, že náramně. Havránek zapsal druhý gól v utkání. „Eli nás tam vyslal, bylo to jen na nás, čekal jsem, že mi to tam Pepa (Josef Skořepa – pozn. autora) dá. Důležitý gól a myslím i pěkný,“ popsal Havránek, který se v play-off střelecky hleda. „Góly někdy umím dát, a dneska to tam napadlo,“ pousmál se hlavní strůjce výhry.

Závěr byl opět hektický a hosté svůj nápor umocnili odvoláním gólmana, trochu více nervozity přidal i vyloučený Bilčík. Litoměřičtí ale tentokrát svou velkou zbraň, přesilovku, nedokázali využít. Místo toho měli několikrát štěstí, že domácí nepřidali do odkryté svatyně čtvrtou pojistku.

Ta nakonec potřeba nebyla. Velký obrat z 1:3 na zápasy na 4:3 byl z jihlavského pohledu dokonán. „Nikdo si to nechtěl připustit, že skončíme a bude dovolená. Myslím, že tým máme složený velmi dobře. Je to parta, která toho může dokázat hodně, a kluci to prostě potvrdili. Myslím, že když jsme dokázali z devíti zápasů šestkrát Litoměřice porazit, tak jsme tým, který má jít do semifinále,“ doplnil Viktor Ujčík.

Jeho svěřenci se v boji o postup do finále utkají se Vsetínem. „Abych pravdu řekl, tak na to ještě vůbec nemyslím. Já jsem rád, že jsme zvládli tenhle zápas. Od čtvrtka začneme tým připravovat tréninkem, který se bude na Vsetín zaměřovat,“ doplnil kouč.

JIHLAVA - LITOMĚŘICE 3:1

Branky a nahrávky: 14. Havránek (Lichanec, Mareš), 30. Skořepa (Čachotský), 51. Havránek (Skořepa) – 29. Miškář (Holý, Procházka). Rozhodčí: Pešina, Pražák – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Třetiny: 1:0, 1:1, 1:0.

Jihlava: Žukov – Černý, Kolář, Dundáček, Mareš, Bilčík, Strejček, Eliáš – Jiránek, Fronk, Illéš – Čachotský, Skořepa, V. Brož – Harkabus, Zadražil, Pekr – Havránek, Lichanec, Juda.

Litoměřice: Král - Marcel, Baláž, Výtisk, Holý, Kremláček, Jebavý – Svoboda, Miškář, Procházka – Berka, Toman, Válek – Stehlík, Urban, Konečný – Jindra, Jícha, Jánský – Soukup.

Konečný stav série: 4:3.