Jen čtyři nejlepší si v hokejové Chance lize zajistí přímý postup do play-off. To je ohromné lákadlo pro více než kvarteto týmů. Mezi nimi je Dukla i Horácká Slavia. Oba výběry ale v poslední době výsledkově tápou.

Hokejisté Horácké Slavie si návrat po reprezentační pauze ve středu bodově nezpříjemnili. Prohráli ve Vsetíně 0:3. „Já doufám, že to s týmem nic zásadního neudělá. Kluci za tím šli do poslední vteřiny a já bych byl rád, kdybychom na tu hru navázali i v sobotním utkání. Samozřejmě ale musíme dát nějaké góly,“ má jasno kouč v šesté Třebíče Jaroslav Barvíř.

Chance liga

Sobotní program - 29. kolo: Benátky n. J. - Kladno, Ústí n. L. - Vrchlabí (oba 16.00), Frýdek-Místek - Vsetín, Prostějov - Přerov, Sokolov - Kolín (vše 17.00), JIHLAVA - Litoměřice (17.30). Dohrávka 2. kola: Kadaň - Slavia Praha (17.00). Dohrávka 7. kola: TŘEBÍČ - Šumperk (16.30). Dohrávka 10. kola: Havířov - Poruba (16.00).

Proti jeho svěřencům dnes bude stát až sedmnáctý Šumperk. „Hrajeme doma a já věřím, že to zvládneme a vyhrajme,“ doplnil kouč bílých hvězd před utkáním, které startuje v KNHP aréně o půl páté.

Jihlavský tým klopýtá a klopýtá. Od konce ledna sehrál šest zápasů, a čtyři z nich prohrál. Ten poslední ve středu v Havířově 2:3. „Už si říkáme, že to trvá moc dlouho. Věřili jsme, že nám pauza pomůže. Ale nepomohla,“ kroutí hlavou asistent trenéra Dukly Karel Nekvasil nad další ztrátou.

Jihlava má tedy co napravovat, pokud chce uhrát první čtyřku. „Ani se mi nechce říkat, že to musíme v sobotu odčinit. To je takové klišé, pořád dokola,“ dodal Nekvasil před dnešním domácí výzvou (17.30), v níž se jeho tým poměří s osmými Litoměřicemi. Tam na konci listopadu vyhrála Dukla 4:0, a pokud si nechce zadělat na další problémy, bezpochyby musí brát tři body.