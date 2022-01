Měla to být jednoznačná záležitost. Podle tabulkového postavení rozhodně. Jenže papírové předpoklady občas průběh zápasu postaví na hlavu. Přesně to se stalo v sobotu v třebíčské KHNP Aréně. Hokejisté domácí Horácké Slavie totiž podlehli v rámci 35. kola Chance ligy Ústí nad Labem nečekaně 2:3.

Průběh úvodní dvacetiminutovky jakoby předznamenal další vývoj sobotního utkání. Hokejistům Třebíče se nedala upřít snaha, jenže do vedení šli těsně před první sirénou Severočeši. Bombu Havránka v přesilové hře zastavila až síťka branky za zády Jekela – 0:1.

Když poté v prostřední periodě zvýšil Bernat už na 2:0 pro hosty, vypadalo to s celkem z Vysočiny hodně zle. Už za další tři minuty ovšem vykřesal jiskřičku naděje Šťovíček, který dorazil ránu Bittnera – 1:2.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstupovali hokejisté Třebíče se snahou vývoj zápasu obrátit. Důležitý krok k tomu udělali už po pěti minutách hry.

Žihadla bez obránců otočila šlágr lídrů Krajské hokejové ligy s Pelhřimovem

Nedvídek zavezl puk do pásma Ústí, přihrávkou našel Vodného, který nadvakrát vyrovnal. Bezmála tisícovka diváků na tribunách v té chvíli věřila, že brzy přijde další gól. Přišel, ale do jiné branky, než by si většina fandů přála.

Hostující Brož zavezl kotouč do pásma Třebíče, přihrál Bláhovi, který tahákem překonal bezmocného Jekela – 2:3.

Hráči Horácké Slavie poté v závěrečných minutách zkusili všechno možné pro vyrovnání, včetně hry bez brankáře, ale bez úspěchu. Tři body si z Vysočiny odvezli hokejisté Ústí nad Labem.

TŘEBÍČ - ÚSTÍ NAD LABEM 2:3

Branky a nahrávky: 38. Šťovíček (L. Bittner), 45. Vodný (Nedvídek, Krliš) – 20. Š. Havránek (J. Drtina, Vrdlovec), 35. Bernat (Trefný, Kottek), 54. Ondřej Bláha (Vladimír Brož). Rozhodčí: Hucl, Šudoma – Polák, Vašíček. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 841. Třetiny: 0:1, 1:1, 1:1. Horácká Slavia Třebíč: Jekel – Hunkes, L. Doudera, M. Furch, L. Forman, Tureček, Poizl, Mlčák – Šťovíček, L. Bittner, Střondala – D. Sklenář, Nedvídek, Krliš – Gajarský, Vodný, Vedral – Ferda, D. Michálek, Křehlík.