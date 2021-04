Staronový kouč Plamenů vytvoří dvojici s dosavadním trenérem Radkem Hamanem, který bude působit v roli jeho asistenta.

Druholigoví hokejisté Žďáru nad Sázavou mají staronového trenéra. Po pěti letech je opět povede Martin Sobotka. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Je to zpráva, která se svým způsobem dala očekávat. Jako hlavní trenér povede hokejisty SKLH Žďár nad Sázavou Martin Sobotka. „Pro mě je to něco jako návrat domů, moc se těším. Vracím se do míst, kde jsem vyrůstal a hodně toho prožil. Jsem rád, že se mnou u týmu zůstává Radek Haman, věřím, že naše spolupráce bude fungovat,“ sdělil šestačtyřicetiletý kormidelník.