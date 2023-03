Ve své kariéře toho hokejový obránce Martin Lojek dosáhl opravdu hodně. Třeba zisk bronzu v dresu Česka na světovém šampionátu do dvaceti let v roce 2005. Nebo zisk mistrovského titulu s Třincem v roce 2011. A zapomenout by se nemělo ani na starty ve slavné NHL v dresu Floridy Panthers.

Nyní ovšem sedmatřicetiletý bek, který poslední sezony obléká dres mateřského Žďáru nad Sázavou ve druhé lize, přemítá nad dalším pokračováním své bohaté kariéry. „Na rovinu se přiznám, že ještě nevím, zda budu chtít na ledě ještě pokračovat,“ potvrdil Martin Lojek.

Svoji roli v jeho váhání určitě sehrála velice nevydařená sezona, kterou hokejisté Žďáru nad Sázavou uzavřeli středečním večerním soubojem na ledě Nového Jičína.

Fotbalisté Pelhřimova čekají na první letošní výhru. Lacino inkasujeme, ví Zeman

Plameny měly za cíl se probojovat do play-off, místo toho skončily předposlední, když se dlouho musely obávat baráže o udržení druhé ligy. „Spokojení nejsme, nebudeme si nic nalhávat. Každý z nás si může dát ruku na srdce, co udělal pro mančaft a lepší výsledky,“ neskrýval zkušený hokejista.

O spokojenosti se tak ve městě pod Santiniho Zelenou horou vůbec nedá hovořit. „Byla to špatná sezona, musíme se z ní poučit. To znamená začít lépe pracovat a odrazit se z toho. Uvidíme, jak se nám to podaří,“ popisoval.

Hned druhým dechem však Lojek dodal, že je krajně nejisté, zda u toho opět bude. „Přiznám se, že nevím, zda budu dál pokračovat. Hlavně zápasy venku jsou pro mě časově náročné, půldne je člověk pryč. Navíc, když mám v práci odpolední, tak celý týden netrénuji. Rozhodnutý ještě nejsem, teprve se uvidí,“ zdůraznil.

Fotbalisté Vrchoviny začali jaro famózně. Kluci zahráli výborně, těšilo Michala

Záležet bude také na zájmu klubu. „Pokud bude ze strany klubu zájem o mé služby i pro příští rok, asi bych chtěl ještě pokračovat, pokud ne, pak se uvidí,“ sdělil.

Ať už bude další ročník pro hokejisty Žďáru s jeho účastí, nebo bez ní, z průběhu této sezony plyne jasné ponaučení. „Neúspěšný ročník je samozřejmě třeba hodit za hlavu. Současně se ale musí udělat pořádný rozbor příčin, proč se nám tolik nedařilo. Každý z nás dobře ví, jaké udělal chyby,“ připomněl.

Především kvůli fanouškům Plamenů mrzel mizerný ročník mistra republiky z roku 2005 o to více. „Sezona letos byla taková, jaká byla. Všichni jsme z toho byli znechucení, ale tak už to ve sportu je. Jeden rok jsi nahoře, druhý naopak dole. My jsme si to letos doslova vyžrali. Doufám, že příští ročník bude lepší,“ dodal Lojek.