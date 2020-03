„Nepsaly nám davy, ale dotazů přibylo. Vše směřovalo k tomu, co bude. Zda se bude hrát, kolik uvolníme vstupenek pro fanoušky,“ vysvětlila, co nejvíce řešila.

Celkem logicky. Pelhřimov minulou neděli postoupil přes Strakonice do finále play-off jihočeské Krajské ligy, čekala se možná o rekordní návštěva. Od úterý byl ale nařízený omezený vstup diváků do hlediště, ve čtvrtek byl zápas zrušený.

„Nejhorší situace byla v úterý, kdy jsme řešili hlavně výklad opatření o maximálním počtu sta lidí na sportovišti. Dlouho jsme nevěděli, zda tento počet se týká diváků nebo obecně všech osob. Výklad nebyl jednoznačný, kolovaly různé varianty. Lidé chtěli vědět, jak to je. Bohužel jsme to jednu chvíli nevěděli ani my v klubu,“ svěřila se, proč na sociálních sítích zavládlo na pár hodin informační vakuum.

„Když jsem práci pro klub začínala, domluvili jsme se jasně. Nikdy se na klubových sociálních sítích neobjeví zprávy, které jsou nepodložené. Toho jsem se držela, odmítala jsem zveřejňovat spekulace,“ vysvětlila.

Starosti s přenosem

Dosah mylných informací mohl být zásadní. Pelhřimov je sice malým hokejovým klubem, ale na sociálních sítích je hodně sledovaný. Na facebooku má 1300 fanoušků, velký nárůst sledování je v posledních týdnech na instagramu, který klub začal provozovat až v této sezóně.

Tlak na informace přitom rostl. Nejintenzivnější byl uprostřed týdne, kdy se v klubu připravovali přijmout opatření, aby se zápas uskutečnil v rámci omezení. „Chystali jsme rozšířený textový online. Vlastně jsme se jeho úrovní chtěli vrátit do předešlých sezon, kdy se tu hrála druhá liga,“ zmiňuje Dominika Benešová.

Fanoušci ale žádali více. „Moc nám nepomohla informace, že soupeř chystá odvetu vysílat přes kameru. Rázem tu byl požadavek i na nás,“ přiznala.

Snaha byla vyhovět. Proto se hledal způsob, jak přenos zajistit. V cestě stály technické limity, internetové připojení na stadionu nemělo dostatečnou kapacitu. „Vím, že kluci i tak hledali cestu, jak to vyřešit. Dokonce jsme zvažovali, že si přenos necháme udělat od firmy. Měli jsme nabídku, ale nebylo to nic levného. Když jsme debatovali, zda se nám to vyplatí nebo ne, přišel zákaz úplný,“ popsala sled událostí.

Rozhodnutí hokejového svazu, které zabránilo uskutečnění utkání, bere. Pocity se v ní hodně míchaly. „Na jednu stranu to vyřešilo spoustu komplikací, ubyly potíže, ulevilo se mi. Bylo tam ale velké zklamání. Rok se tu něco budovalo a teď všichni přicházíme o možnost zhodnotit to, mít radost z výsledků. Ještě více to dolehlo na hráče, kteří chtěli ukázat, že mají na to soutěž vyhrát,“ zmínila emoční hledisko.

Poděkování zahřeje

Na klubových sociálních sítích od pátku vládne relativní klid. Ten je ale dočasný. Brzy fanoušci začnou požadovat informace o tom, jak vlastně sezóna skončila. Klub může být na základě výsledků základní části prohlášen vítězem Krajské ligy a může přijít i nabídka postupu. To vše může spustit novou lavinu diskuzí a dotazů ze strany fanoušků.

„Mohu jim slíbit to, že s informacemi nebudeme otálet. Zveřejníme je nejdříve, jak to bude možné. Teprve ale ve chvíli, kdy je budeme mít ověřené z oficiálních zdrojů. Do spekulací se pouštět opravdu nebudeme,“ vysvětluje postoj svůj i klubu Dominika Benešová.

Ta si v těžké době fanoušků váží dvojnásob. „Téměř ze všech příspěvků, které nám na sítě chodí, je cítit podpora. Jeden fanoušek nám dokonce hned ve čtvrtek děkoval za sezónu. Hráčům i nám všem ostatním. Psal, že jsme pro něj i tak vítězi. To jsem byla naměkko,“ svěřila se.