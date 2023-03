Krajská liga mužů Vysočina dospěla do finálové série. Po roce se do ní opět probojovali hokejisté Pelhřimova a Moravských Budějovic. Po prvních dvou zápasech se je stav finále nerozhodný 1:1 na zápasy. Třetí utkání je na programu v sobotu v Pelhřimově.

Stav finálové série mezi Ledními Medvědy a Žihadly je zatím nerozhodný. | Foto: Jaroslav Loskot

V sobotním utkání v hájemství Ledních Medvědů domácí v úvodu třetí třetiny k radosti téměř šesti stovek diváků odskočili již na 5:1. Hostující Žihadla sice rychle kontrovala dvojicí branek, na vítězství Pelhřimova se ale už nic nezměnilo.

Dobrý nástup do domácího utkání měli ve středu i Budějovičtí, kteří šli do vedení 2:0. Po snížení hosty došlo k rozhodujícímu okamžiku duelu v poslední minutě druhé části. Brankou do šatny rozhodl Jan Trojan. „Druhé utkání, podobně jako první v Pelhřimově, bylo vyrovnané. Rozhodují maličkosti,“ uvedl pro klubový web trenér Žihadel Petr Helešic s tím, že týmu hodně pomohli fanoušci. Těch si našlo cestu do ochozů více než pět set.

Výhodu domácího prostředí bude mít v sobotu Pelhřimov. Třetí střetnutí má zvýšenou motivaci. Jeho vítěz získá první mečbol v sérii.

Hrát se bude jistě i ve středu v Moravských Budějovicích. Pokud po něm bude stav série smírný, rozhodne se definitivně v sobotu osmnáctého března v Pelhřimově.

Zdroj: grafika Deník