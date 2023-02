Co říkáte na svého semifinálového protivníka?

RC: Medvědi mají svoji kvalitu a jsem přesvědčen, že to bude zajímavá série. Především v útoku. V obou mančaftech jsou hráči, kteří umí hrát v útočném pásmu, jdou jim přesilové hry. Alfou a omegou tak bude, kdo to lépe zvládne v obranné činnosti.

OV: Věřím ve šťastný konec série pro nás. Chotěboř bude ale hodně těžký a nepříjemný soupeř. Ale jestli chceme udělat pořádný výsledek a někam třeba postoupit, musíme porážet všechny. Jinak to nejde.

Kdo postoupí do finále z druhého semifinále?

RC: Moravské Budějovice budou hodně kousat. Světlá má mančaft, který dobře zvládl základní část, ale bude pro ně důležité, aby v tom vydrželi i teď. Jak se říká, play-off je jiná soutěž. Je to kulaté, je to hladké… Rozhodne, kdo bude mít lepší momentální formu.

OV: Nevím. Já nedokážu tipnout ani nás. V průběhu sezony mě více oslovovala Světlá, ale Budějovice se už zase vrátily do své plné formy. Budějovice mají velkou ofenzivní sílu. Mikeš a Krutiš jsou ve formě, Nováček dává góly… Světlá je zase hodně silový tým. Samozřejmě bych si přál, abychom se ve finále utkali s Morávkama. (smích)