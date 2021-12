PARÁDNÍ LETOŠNÍ SEZONA

Zdroj: Jaroslav Loskot

„Je to spojené s příchodem Kamila Pokorného. On hokejem doslova žije. Pomohly mu tři sezony v Kometě Brno, kde se podílel na dvou titulech. Letos před sezonou jsme si řekli, že do toho půjdeme od začátku naplno. Abychom se nedostali do nějakých problémů a nepohybovali se někde dole. Chtěli jsme do ligy dobře vstoupit, uhrát nějaké body a získat klid. To se myslím podařilo. I díky tomu, že hráči pochopili Kamilovu filozofii a začali tomu věřit. Ze začátku to tak nebylo. On chtěl hned od každého stoprocentní přístup a někteří hráči na to nebyli zvyklí. Kamil zůstal kategorický, kluci viděli, že to funguje, semkli se, a nyní do toho dávají všechno. Když se podíváte na tabulku, dole jsou celky, které opravdu nikdo nepovažoval za kandidáty sestupu. Havířov, Benátky, Poruba… Je to právě o tom, jestli chytíte začátek a vytvoříte tým. My navíc máme kádr už několik let pohromadě. Hráče jako Bittner, Psota, Nedvídek se podařilo udržet, vhodně doplnit, a to vše nyní zúročujeme.“