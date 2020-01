„Všichni se na zápas těšíme, v kabině o něm mluvíme celý týden,“ svěřil se jeden z nejzkušenější hráčů týmu Petr Votápek a dodal: „Bude to zvláštní utkání. Chodí tam hodně lidí, což je jen dobře. Jen mne mrzí, že není víc zimní počasí,“ nelíbí se mu teploty nad nulou.

Votápek půjde do značné míry do neznáma. Dlouhé roky totiž působil ve třetí nejvyšší soutěži, kde si na stadionu bez střechy zahrát nemohl. „V Hluboké jsem hrál jen jednou, ještě za Humpolec. Vím, že to bude jiný hokej. Jinak se odráží puky od mantinelů, led je těžší. Odlišně po něm klouže puk,“ zmínil rozdíly, na které si bude muset pelhřimovský celek rychle zvyknout.

I tak je v zápase velkým favoritem. Lední Medvědi po pádu ze II. ligy a restartu hokeje v Pelhřimově jihočeské soutěži doslova kralují. Čtrnáct zápasů jim stačilo k zisku desetibodového náskoku na špici tabulky. Hluboká je až třetí od konce. „Chceme natáhnout vítěznou šňůru. Cílem je odvézt si body,“ potvrdil Votápek.