Nad sezonou se smráká. Vypadá to, že jihočeská Krajská liga už druhý rok za sebou nebude mít vítěze. „Jsem tak nějak smířený s tím, že už hrát nebudeme,“ přiznává obránce pelhřimovských Ledních Medvědů Tomáš Mečiar.

Na zápasy Krajské ligy hokejistů už asi nedojde. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Podobně je na tom trenér humpolecké Jiskry Jiří Zour. „Muselo by se začít hrát do konce ledna. Pak by se to ještě dohrát dalo. Vzhledem k tomu, jaký je počet nemocných a jaké jsou momentálně opatření, nevypadá to vůbec reálně,“ krčí rameny.