V krajské lize skončila základní část. Jaká podle vás byla? Myslím si, že se jednoznačně potvrdily naše předpoklady, že bude patřit k nejkvalitnějším v rámci České republiky. Na to, že jsme krajskou ligu obnovili po dlouhé řadě let jsme spokojen.

První tři místa v soutěži obsadily týmy, které přišly z okolních krajských soutěží…

To byl právě jeden z hlavních důvodů, proč jsme usilovali o obnovení Krajské ligy mužů Vysočina. Tyto týmy měly tendenci hrát v jiných krajích, což jim dlouhá léta řády umožňovaly. Dospěli jsme však k tomu, že pokud je kapacita na to mít silnou krajskou ligu a krajský výbor ji zorganizuje, dává logiku, aby kluby hrály ve svém kraji. Po změně legislativy už tomu nic nebránilo a my jsme mohli obnovit krajskou ligu. A mohu jenom zopakovat, že se potvrdilo, že je jednou z nejkvalitnějších v republice.

Není to samozřejmě problém jenom Vysočiny, ale konec základní části ovlivnila covidová situace. Některé zápasy ani nebyly odehrány. Ale celkově se asi nedá říct, že by soutěž byla z tohoto důvodu nějak neregulérní.Samozřejmě ne. Podívejte se i na vyšší soutěže, které s nějakým sebezapřením jedou dál. Pokud se bavíme o sportovní stránce, je možné diskutovat o tom, jak dalece je fér, že jeden tým stojí a ostatní hrají a potom musí vše ve zrychleném tempu dohrávat. Ale to přinesla doba, i nahoře se počítá s eventuálními kontumacemi nebo přepočítáváním tabulky při nestejném počtu zápasů. I my jsme byli na podobné scénáře připraveni a nemyslím si, že by soutěž byla jakkoliv ovlivněna.

O víkendu začíná play-off. Jak se těšíte na vyvrcholení soutěže?

Bude to určitě hodně zajímavé. Jsem přesvědčen, že vítěz play-off bude opravdu silným adeptem postupu do vyšší soutěže.

Nevím, jestli na tento dotaz není brzy, ale předpokládám, že krajskou ligu vypíšete i pro příští ročník. Chystáte nějaké změny?

Budeme pokračovat. Chceme navázat na debatu s kluby již před touto sezonou, jestli kromě krajské ligy nezorganizovat i krajskou soutěž. Že by soutěž na Vysočině byla dvoustupňová. Cílem je ještě zvýšit sportovní úroveň krajské ligy. Do debaty zapojíme všechny kluby. Každopádně stávající Krajská liga mužů Vysočina se osvědčila a vyplatí se v ní pokračovat.



