Na kladenském zimním stadionu se strhla bitva o důležité body, v níž se představily dva nejproduktivnější celky soutěže. Domácí se na Jihlavu nachystali řádně, jelikož povolali Jaromíra Jágra. Ten se nechal zapsat do čtvrté formace a jednou asistencí přispěl k obratu a výhře 7:5.

Šlágr Chance ligy ozdobil první start Jaromíra Jágra v sezoně. Jeho Kladno porazilo Jihlavu po obratu 7:5. | Foto: Roman Mareš

Ovšem hokejová legenda musela v úvodu sledovat, jak jde jihlavský výběr po trefách Lichance a Eliáše do dvoubrankového trháku. Kladenští se vrátili zpět do hry v závěru třetiny, a přestože na začátku druhé části ukázal šikovné ruce Mácha, nebylo to hostům nic platné.