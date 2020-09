Týden po startu Chance ligy se zpřísňují opatření. Kluby nemohou počítat s fanoušky v sektorech na stání. Vláda totiž od pátku povolila pořádání akcí nad deset lidí pouze v případě, že všichni budou mít svá místa k sezení!

Jihlava dělá vše pro to, aby do CZ LOKO arény mohla vpustit co nejvíce svých příznivců. „Po novém nařízení vlády jsme se rozhodli, že sektory na stání předěláme na sezení. Nemá to jiné řešení. Jednorázové vstupenky na stání se ale prodávat nebudou. Tato nově vytvořená místa budou pro ty, co mají zakoupené permanentky na stání,“ vysvětluje jednatel HC Dukla Bedřich Ščerban. „Je to sice velmi náročné, ale díky dobrým vztahům se SMJ Jihlava, jsme tam mohli nainstalovat lavice a udělat z toho sektory pro sezení,“ doplňuje.

Chance liga

Dnešní program: Přerov - Kolín, Vsetín - Kladno, Litoměřice -Šumperk, Slavia - Sokolov, Poruba - Kadaň (vše 17.00), JIHLAVA - Ústí n. L., TŘEBÍČ - Prostějov (oba 17.30).

Na jihlavský zimní bude tím pádem moci přijít až dva tisíce fanoušků. „Stále se musíme řídit tím, že do jednoho sektoru může jen pět set lidí. My budeme mít k dispozici sektory čtyři. Každý bude mít svůj vlastní vstup, bude zajištěné i občerstvení, roznos piva. V parku budou bufety,“ doplňuje Ščerban.

Fanoušci díky této snaze budou mít, na tuto dobu, velmi dobré podmínky. Ale klub také očekává správnou zpětnou vazbu. „Rád bych všechny poprosil, aby dodržovali všechna nařízení. My se snažíme vytvořit nejbezpečnější prostředí, a věřím, že nám i v tomto směru fanoušci pomohou. Doufám, že se nebudou bát a přijdou nás povzbudit,“ dodává.

To samé očekávají i v Třebíči. Do KHNP arény bude vpuštěna o třetinu méně příznivců Horácké Slavie, než se plánovalo. Tedy rovná tisícovka. „Počítali jsme s provozem tří sektorů, ale po novém nařízení vlády, které budeme samozřejmě respektovat, otevřeme jen dva,“ říká předseda klubu Martin Svoboda.

Počítá se i s tím, že někteří fanoušci už mají zakoupené lístky na stání. „Budeme pouštět a prodávat lístky pouze do sektoru na sezení. Těm, co si koupili lístky nebo permanentky na stání, se budou měnit ve vstupenky na sezení,“ dodává Svoboda.

A co čekat od samotného dění na ledě? Dukla má jasno. Proti Ústí nad Labem nebere nic jiného než tři body. „Po té pokažené středě máme co napravovat,“ ví jihlavský útočník Matěj Pekr. „Bude to o poctivé práci, zodpovědné hře dozadu. A musíme proměňovat gólové šance, které se naskytnou. Trochu nás tahle bota tlačila loni, a tak trochu jsme si to přenesli i do té nové sezony. Ale furt je dost času to zlepšit. Pracujeme na tom, a já věřím v lepší zítřky,“ doplňuje.

Cílit na vítězství, první v sezoně, bude i Horácká Slavia, která hostí Benátky nad Jizerou. „Všichni se těšíme, že budeme hrát doma. Musíme prostě vyhrát, nic jiného nám nezbývá. My nechceme začít nějakou šňůrou proher. V sobotu musí být náš výkon úplně jiný,“ burcuje na klubovém webu forvard Martin Šťovíček. „Jestli chceme do play-off, tak týmy jako Benátky musíme porážet,“ uzavírá.