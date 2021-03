Co prvního vám vytane na mysli, když se řekne spojení Martin Sobotka a Šumperk?

V první řadě především hodně zvláštní sezona. Po odehrání pár kol došlo k přerušení první ligy na sedm týdnů. To jsem asi nejen já zažil poprvé v životě.

S konečným umístěním nováčka Chance ligy na předposledním místě tabulky asi sotva můžete být spokojený?

Samozřejmě to pro mě bylo zklamáním. Chtěli jsme být minimálně o dvě či tři příčky výše. Naštěstí sezona nebyla sestupovou. Myslím si ale, že pár dobrých zápasů jsme předvedli, navíc jsme tým v průběhu sezony nijak neposilovali. Hráli jsme s tím, co bylo k dispozici.

Říjnové přerušení soutěže pro vás přišlo zřejmě v nejhorší možný moment…

To stoprocentně. Po takovém seznamovacím úvodu, kdy se nám bodově příliš nevedlo, jsme dvakrát za sebou dokázali zvítězit. A pak došlo k tomu přerušení.

Na vašich výsledcích po návratu na led to bylo znát.

Ta pauza byla snad tím nejhorším, co nás mohlo potkat. V listopadu a prosinci jsme totiž byli při zápasech úplně tragičtí.

Spočíval tehdy největší problém v kondici hráčů po návratu?

Nevím, jestli největší, ale značný problém to rozhodně byl. Vždyť ti kluci se najednou museli živit něčím jiným než hokejem. Těch sedm týdnů se museli připravovat sami a kondičně z toho zápřahu vypadli. Určitě nám to moc nepomohlo a na výkonech se projevilo.

Troufnete si odhadnout, jak mohla celá sezona z pohledu Šumperku vypadat, pokud by k jejímu přerušení v říjnu nedošlo?

Těžko říci, to by bylo skutečné hádání z křišťálové koule. Je ovšem potřeba také zmínit, že jsme s přípravou na novou sezonu začínali až v červnu a po pouhých třech týdnech už šli na led. To se na nás určitě také projevilo. Jak bychom vypadali, nebýt té přestávky, to už nyní nezjistíme.

Nemohlo hrát roli ve vašich výsledcích i to, že hráči nebyli pod tlakem možného sestupu?

Klukům do hlav nevidím, ale myslím si, že každý hráč hraje v první řadě o své jméno. Jejich výkony jsou pravidelně sledované, vždyť si také hrají o své další angažmá a živobytí. Moc tomuhle tedy nevěřím. Spíše sehrála roli nezkušenost, vždyť třináct hráčů nemělo na startu ani jediné utkání v první lize.

Z vašeho hlasu cítím, že na Šumperk nebudete vzpomínat ve zlém?

Určitě ne. Pracoval jsem naplno a získal tu spoustu nových kamarádů.

Kam povedou vaše další hokejové kroky?

Pokud se vše opět rozběhne, asi se vrátím k mládeži ve Žďáře. Už jsem o tom také mluvil s Martinem Nečasem (generální manažer SKLH Žďár n. S. – pozn. red.). Ještě to není definitivní, ale všechno k tomu směřuje. Zvažoval bych to, jen pokud by přišla zajímavá nabídka, čemuž příliš nevěřím.