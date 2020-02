Pokud chtějí fotbalisté Pelhřimova proměnit ve skutečnost svůj divizní sen, musí hodně přidat. První příprava před jarními odvetami se jim hrubě nepovedla, v Kamenici nad Lipou prohráli 5:2. Domácí v poločase vedli už o pět gólů.

HC Lední Medvědi Pelhřimov | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Je to sice jen příprava, ale dostat pět gólů od soupeře z I. A třídy je neomluvitelné,“ přiznal trenér Pelhřimova Pavel Regásek a příčinu hledal u svého týmu: „Kamenice sice hrála dobře, její hráči byli důrazní, dobře se pohybovali, ale my jsme jim to hodně usnadnili. Rozhodly hrubé chyby a my jsme v prvním poločase čtyři udělali. Soupeř všechny potrestal,“ konstatoval.