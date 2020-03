Až třetí zápas rozhodne čtvrtfinálovou sérii play-off jihočeské Krajské ligy mezi Humpolcem a Soběslaví. V prvních dvou zápasech vyhrál vždy domácím tým.

Vyrovnanější duel se hrál v pátek v Humpolci. Jiskra obrat na 2:1 dokončila v prodloužení. „Hosté byli rychlejší, silnější na puku. Nám se nechtělo, všude jsme byli pozdě, ale držel nás gólman. Ve třetí třetině jsme se probrali, jenom střelba byla naivní doprostřed brány,“ líčil trenér Jiří Zour. V Soběslavi to byla v poli vyrovnaná bitva, ale rozdíl byl v proměňování šancí. Zatímco Humpolci to do branky dlouho nepadalo, domácí stříleli jeden gól za druhým. Proto se zrodil výsledek 9:3 a rozhodne se ve středu ve třetím utkání. To se bude hrát od 19.00 v Humpolci.