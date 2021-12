Trenére, jak jste spokojen s dosavadním účinkováním týmu v soutěži? Že bych byl úplně spokojen, to se říci nedá. Především pokud se týká postavení v tabulce. Ale v rámci možností to zase úplně špatné není.

Můžete to rozvést?

Jde o to, jak se scházíme a podobně. Nyní právě probíhají dohrávky odložených zápasů (Velké Meziříčí B hrálo například ve středu ve Světlé nad Sázavou - pozn. autora), lidi chodí do práce, takže občas někdo chybí. Situaci nám navíc zkomplikoval covid a nařízení o očkování. Máme v týmu čtyři nebo pět neočkovaných, takže nám nehrají. Přestalo se chodit na tréninky, takže to všechno nám úplně nenahrává.

Máte jako trenér B týmu možnost si pomoci hráči z druholigového celku?

My moc kluky z áčka nevyužíváme. Teď nám byli asi dvakrát pomoci, jinak moc nejezdí. Samozřejmě, když jsme je měli k dispozici, byla jejich přítomnost znát a pomohli nám. Jinak jedeme samostatně jako dva různé týmy. Máme tady kluky, kteří trénují s áčkem, při jejich zápasech ale sedí a hrají za nás. Pro ně je ale dobré, že trénují s áčkem, jsou víc na ledě, a my je využíváme při zápasech. Ale to se jedná o dva hráče.

Když zhodnotíte soutěž celkově. Jaká je nová Krajská liga Vysočiny?

Soutěž je určitě kvalitní. Na čele soutěže jsou opravdu výborné týmy - Pelhřimov, Moravské Budějovice, Světlá, Chotěboř. Minimálně Pelhřimov je zcela jistě na úrovni našeho druholigového áčka. Dá se říci, že hrát se dá s každým. Ale musíte se sejít v plné sestavě. Když se nám to podaří, hrajeme vyrovnané zápasy i s celky z vršku tabulky. Například první zápas doma s Pelhřimovem jsme hráli vyrovnanou partii a podlehli jen těsně (7:9).

To je určitě problém velké části celků v soutěži.

Samozřejmě. Nechci, aby to vyznělo jako nějaká výmluva, s tím se opravdu potýkají asi všichni. Jak jsem říkal. Hodně do toho zasáhl covid, někdo vám omarodí, je zraněný, ti kluci pracují… Je to takové složitější období. My ale jedeme dál. Budeme se snažit pokaždé uhrát co nejlepší možný výsledek, abychom se dostali do play-off.