Byli připraveni už tradičně poslat přihlášku do jihočeské Krajské ligy, ale situace se vyvíjí jiným směrem. „Je to čerstvé. Dověděl jsem se to někdy ve čtvrtek nebo v pátek. Už by neměly existovat žádné výjimky a měli bychom hrát přebor na Vysočině,“ překvapil trenér hokejistů Humpolce Jiří Zour.

Humpoleckým hokejistům by přechod do soutěží Vysočiny nevadil. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Zprávou, která se k němu zatím dostala jen neoficiální cestou, není zklamaný ani nadšený. Situaci by vzal tak, jak je. Jihočeská liga je početná, kvalitní, ale jsou tu i nevýhody. „Pokud se nad tím zamyslím z hlediska dojezdových vzdáleností, tak na Vysočině bychom byli někde jinde. Odpadly by nám dlouhé cesty do Českého Krumlova, Vimperka,“ našel možné pozitivum. Z hlediska nákladů na sezonu by to nejen pro Humpolec přineslo úsporu. A na finance bude v nejbližších měsících potřeba myslet v první řadě. „Dá se počítat, že všichni teď budeme mít problém s penězi. Firmy na tom dobře nejsou, nikdo neví, jak se mu povede zajistit sezonu,“ bojí se dopadů epidemie na amatérský sport. Bude to drahé. Paclík se z výhry vykoupí sudem Přečíst článek › Strach z následující sezony má ještě z jiného důvodu. Zatím neví, s kým ze stávajícího hráčského kádru může počítat. „V kontaktu moc nejsme, debata o další sezoně nás teprve čeká. V týmu mám několik třicátníků, bojím se, aby nechtěli končit,“ vyjádřil se. Sám ale končit nehodlá. Ač dojíždí z Pelhřimova, s Humpolcem už dokonale srostl. „Hokej mě pořád baví a co bych dělal? Seděl doma? Chci pokračovat a ani si neumím představit, že bych trénoval jinde. V Humpolci už jsem spoustu let, ani nedokážu říci kolik,“ prohlásil s úsměvem.

