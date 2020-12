Třebíč začala svižně, ale Psota po úniku ležícího Muštukovse nedokázal pokořit a těsně mimo šla i teč Bittnera. První gól přišel po delší pasáži bez vyložených šancí, a trefa hostujícího Voráčka se rozhodně také nečekala. Porubský bek jen vypálil od své branky s myšlenkou nahodit puk do útočného pásma, ovšem jeho ostrý projektil ku překvapení všech skončil za zády brankářem Mičána!

Mladý gólman Horácké Slavie se musel hodně červenat, ale ještě do přestávky mu pomohli spoluhráči, kteří mu měli po čtvrtečním nezdaru v Praze co vracet. Po necelé minutě Furch pálil a Ferda pohotově tečoval kotouč mimo dosah Muštukovse. A než se hosté rozkoukali, prohrávali. Nepřesvědčivý zákrok předvedl také brankář Poruby, který neudržel puk a Šťovíček ho jen doklepl do odkryté svatyně.

Ještě lépe se třebíčskému výběru dýchalo po půlhodině hry. V přesilovce vystřelil Nedvídek, kotouč propadl k Bittnerovi, který zády k brance překvapil pohotovým zakončením a zvýšil na 3:1. Vyhráno sice domácí neměli, jelikož Poruba se vzdát nechtěla, ovšem Mičán své zaváhání dobrými zákroky odčinil a nabídl svému týmu prostor, aby zápas definitivně rozhodl.

A to se také stalo. Ten, kdo otevřel gólový účet sobotního zápasu, ho také uzavřel. Ferda dostal dostatek prostoru a jeho schovaný pokus nad ledem zastavila až síť ostravského výběru.

Chance liga

TŘEBÍČ - PORUBA 4:1

Branky a nahrávky: 17. Ferda (Furch), 19. Šťovíček (Nedbal, Nedvídek), 34. Bittner, 56. Ferda (Furch, Němec) – 16. Voráček (Hlinka). Rozhodčí: Doležel, Bejček – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Třetiny 2:1, 1:0, 1:0. Třebíč: Mičán – Zukal, Furch, Nedbal, Chalupa, Kowalczyk, Tejnor, Vodička – Šťovíček, Nedvídek, Vodný – Psota, Bittner, Krliš – Ferda, Němec, Kratochvil – Valík, Michálek, Křehlík. Poruba: Muštukovs – Žovinec, Teper, Szathmáry, Kozák, Slavík, Voráček, Dundáček – Endál, Kanko, Sikora – Korkiakoski, Hudeček, Pořízek – Hotěk, Hlinka, Špaček – Žolobov, Toman, Brodek.