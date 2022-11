Během současné reprezentační pauzy má přesto kouč o čem přemýšlet. „Domácí zápasy hrajeme velice,“ těší Pokorného. „Venku jsme měli trošku problémy. Naposledy se nám ale naštěstí podařilo vyhrát v Šumperku. Chtělo by to však konstantní výkonnost. Jistá spokojenost proto zatím v nás je, ale nesmí být moc velká.“

V Třebíči mají tradičně velmi dobrou defenzivní činnost. Letos je ale tým i střelecky produktivní a má čtvrtý nejlepší útok soutěže. „Výsledky se samozřejmě odvíjejí od toho, jak je tým produktivní. Nám se zatím daří,“ hlásí spokojený trenér. „Navíc defenzivní bilanci nám zkazily dva zápasy, na Slavii a ve Frýdku, kde jsme inkasovali dohromady dvanáct gólů. To nebyly dobré zápasy. Nadále klademe důraz na celkovou organizaci hry směrem dozadu, abychom byli v defenzivě dobří. Vepředu potom máme hráče, kteří jsou schopní dát gól. To je hodně důležité.“

K pozitivům patří také úspěšnost v přesilových hrách. Třebíčští využili dvacet pět procent svých početních výhod. „Přesilovkami si v zápasech hodně pomáháme. Do první formace jsme získali nahoru obránce Tondu Bořutu, o kterém jsme věděli, že přesilovky hraje dobře. Také to byla jedna z rolí, kvůli které jsme ho brali. Zatím naše představy splňuje, hodně boduje,“ pochvaluje si Pokorný. „To číslo je hodně pozitivní. Teď jde jen o to, abychom to udrželi a nedostali se do nějakého módy, kdy nám přesilovky nepůjdou.“

Podle zkušeného stratéga se zvedla kvalita prvoligové soutěže. „Je to obrovsky vyrovnaná soutěž. Všechna mužstva mají kvalitu a kvalitní hráče. Tím, jak do extraligy přišli hráči z KHL a ciziny, spousta hráčů z kádrů vypadla a nastupují v první lize. Všichni soupeři jsou tak silní a není možné vypustit ani jeden zápas. Ať hrajete s prvním, nebo posledním týmem tabulky, musíte prokázat výkonnost,“ uvedl Pokorný.

Po sobotním utkání s Pardubicemi měli hráči Horácké Slavie volno. Od úterý už opět jednou naplno. „První dva dny máme dvoufázový trénink, kdy se zaměříme na kondici. Ve čtvrtek si dáme ještě den volna, a v pátek a sobotu se už budeme připravovat na Zlín,“ prozradil Pokorný.

Utkání dvacátého kola na ledě bývalého extraligového klubu sehraje Třebíč netradičně v neděli od ještě netradičnějších třinácti hodin. „Přistoupili jsme na přání Zlína, aby dostal diváky do hlediště,“ vysvětluje kouč. „Večer od šesti hodin tam hraje fotbalovou ligu Slavia, tak si mohou tamní fanoušci udělat sportovní odpoledne. My tím zase získáme den volna navíc před středečním domácím zápasem s Porubou.“