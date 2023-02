Hodně našlapaný program mají v posledních dnech hokejisté Dukly Jihlava. V pondělní dohrávce 47. kola vydolovali důležité tři body za výhru 2:1 na ledě Sokolova.

Díky nim si upevnili devátou příčku, která znamená postup do předkola play-off. „Jeli jsme do Sokolova urvat tři body a jsme rádi, že se nám to povedlo. Zase jsme ale měli velký problém se zakončením. To nás trápí celou sezonu, stejně jako hra v naší přesilovce,“ postýskl si po pondělní výhře pro klubový web jihlavský kouč Viktor Ujčík.

Ve středu čeká na hráče Dukly podobná výzva. Od 18.00 vyjedou na led Kolína, který v tabulce ztrácí na Duklu pět bodů.

HOKEJOVÁ CHANCE LIGA - 49. KOLO

STŘEDA: TŘEBÍČ – Sokolov, Litoměřice – Prostějov (oba 17.30), Slavia Praha – Zlín, Kolín – JIHLAVA, Přerov – Vsetín, Pardubice B – Poruba, Frýdek-Místek – Šumperk (vše 18.00).