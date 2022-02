Oba celky z Vysočiny už mají jistou účast v play-off, dá se říci, že jsou také blízko postupu z elitní čtyřky. A právě o co nejlepší výchozí pozici do vyřazovací části nyní usilují. Nejinak tomu bude v sobotních utkáních 45. kola první hokejové ligy.

Jako první na led vyjedou hokejisté Dukly Jihlava. Čtvrtý celek tabulky se už od 16.00 představí na ledě až čtrnáctého Ústí nad Labem. Papírový favorit zápasu je tudíž jednoznačný.

Naváže Dukla na psychickou vzpruhu v podobě vybojovaného středečního vítězství 4:2 nad Prostějovem? „Snad nám tři body pomohou hlavně v tom, abychom se v hlavách zklidnili a trošku se nám zvedlo sebevědomí. Před play-off bude určitě potřeba. Bez něj se hrát nedá,“ říkal po utkání veterán Dukly Tomáš Čachotský.

V dobrém rozpoložení půjdou do domácího souboje s Přerovem hokejisté Horácké Slavie Třebíč. Středeční výhra 5:4 v prodloužení na ledě Poruby totiž byla jejich už čtvrtou v řadě.

Svojí druhou brankou ve druhém utkání v třebíčském dresu přispěl k vítězství mladý útočník Erik Meluzín, který dorazil na hostování z Komety Brno. „I když Poruba dvakrát vedla o dva góly, asi nás podcenila, čehož jsme dokázali využít. Navíc jsme pořád hráli to, co nám řekli trenéři a věřili, že zápas můžeme otočit. To se nám povedlo,“ pochvaloval si syn dvojnásobného mistra světa Romana Meluzína.

Sobotní duel mezi druhou Třebíčí a až třináctým Přerovem má v KHNP Aréně úvodní buly v 17.30.