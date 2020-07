O podobě Krajské ligy Vysočiny v ročníku 2020/2021 se rozhodlo na aktivu klubů. Výkoný výbor Krajského svazu ledního hokeje (KSLH) projednal technické normy nově vznikající soutěže a provedl rozlosování. První zápasy se odehrají 19. září.

Oproti uplynulé sezoně došlo k několika změnám. Tou nejzásadnější je, že oproti loňským sedmi ji bude hrát osm celků.

Ke stávajícím mančaftům Telči, Náměšti nad Oslavou, Bystřici nad Pernštejnem, rezervám Velké Bíteše a Velkého Meziříčí a Zastávce přibyli dva nováčci. Ledeč nad Sázavou a Skuteč, která nahradila odstoupivší Poličku. „Na Vysočině se Poličce líbilo a tohoto mužstva je škoda. Skončila proto, že se dohodla se Žďárem, kde mají hrát junioři,“ upřesnil člen sportovně technické komise KSLH František Čermák.

Toho mrzí i fakt, že regionální soutěž mohla být ještě kvalitnější. „Loňský účastník druhé ligy z Moravských Budějovic se nejdříve přihlásil, ale nakonec jde hrát do Jihomoravského kraje, což je velká škoda,“ tvrdí Čermák, který tušil, že ani Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř nebo Světlá nad Sázavou Krajskou ligu nerozšíří. „Oni stále váhají a jsou spokojeni tam, kde hrají. I řídící orgány těchto soutěží jsou spokojené. A to je do budoucnu otázka k zamyšlení. Je škoda, že jsou takto nastavená pravidla,“ doplňuje.

Samotná podoba Krajské ligy Vysočiny je jasná. Základní část se bude hrát tříkolově a každé střetnutí bude znát vítěze. Za nerozhodného výsledku se bude pět minut prodlužovat. Pokud ani tento úsek, který se bude hrát se třemi hráči na každé straně, nerozhodne, budou následovat samostatné nájezdy.

Hokejisté a zejména diváci si tedy přijdou na své. A ošizeni nebudou ani o nadstavbu. Nejzajímavější část sezony play-off se bude hrát na dva vítězné zápasy. Nejúspěšnější tým Krajské ligy Vysočiny by měl být znám nejpozději 27. března příštího roku. „I když je to v této soutěži možné, tak při losování se dohodlo, že klub, který vyhraje soutěž, nebude mít zájem hrát kvalifikaci o druhou ligu,“ doplnil o důležitou informaci Čermák.

Týmy Krajské ligy Vysočiny 2020/2021

BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem

HC Ledeč nad Sázavou

TJ Náměšť nad Oslavou

HC Skuteč

SK Telč

HC Spartak Velká Bíteš B

HHK Velké Meziříčí B

HC Zastávka

Další novinkou bude, že kluby budou moci využívat juniory na střídavé starty z jiných oddílů. „To je velké pozitivum. Před tím za nás mohli hrát jen naši mladí hráči. Teď můžeme, podle přestupního řádu, využívat i juniory odjinud,“ ocenil kouč Bystřice nad Pernštejnem Luboš Sláma, podle kterého se mladou krví soutěž výrazně okysličí a zrychlí.

Na novou výzvu se těší i v Ledči nad Sázavou. „Pro Vysočinu jsme se rozhodli ze dvou důvodů. Za prvé se v Pardubickém kraji hraje i v týdnu, a s tím bychom bojovali. Navíc je přeci jen tahle soutěž kvalitativně hodně vysoko, a my měli trochu obavy, abychom si tam neuřízli ostudu,“ říká trenér Petr Bernard. „Na soutěž se těšíme, i když to pro nás bude velká neznámá. Ze soupeřů známe akorát Telč, se kterou jsme v prosinci sehráli testovací zápas,“ doplnil.

Za nový „přírůstek“ do soutěže jsou rádi i ostatní. „Každý tým dokáže soutěž zvednout. Vše se dělá pro diváky. Je to takové divadlo, kde hlavně domácí zápasy jsou pro hráče i fanoušky adrenalin. Alespoň u nás v Telči, kde chodí okolo dvou set lidí na zápas, to tak je,“ tvrdí František Čermák, jehož SK bude mít v sezoně opět ty nejvyšší cíle.

V Náměšti nad Oslavou nenechávají nic náhodě a na kvalitní ligu se chystají zodpovědně. Poprvé mají „suchou“ přípravu. „Na novou sezonu a nové soupeře se těšíme. Ledeč bude určitě kvalitní, Skuteč jsem neviděl. Je škoda, že se Moravské Budějovice přihlásily na Moravu, ale jsme rádi, že je osm týmů. Podle mě, až ostatní kluby z Vysočiny uvidí, že to tady funguje, bude nás za dva tři roky ještě víc,“ přál by si náměšťský trenér Libor Vildomec.

Podobná slova volil i jeho bystřický protějšek Luboš Sláma. „O to, aby na Vysočině vznikl klasický krajský přebor, jsme usilovali už několik sezon. Za to, že se zrodila Krajská liga jsme samozřejmě moc rádi. Pro nás i naše diváky to bude určitě přínos. Tomu, aby se hokej na Vysočině rozjel k lepšímu, to jen prospěje,“ míní Sláma. „Pokud soutěž bude fungovat, tak se podle mého i ostatní týmy z regionu příští rok rádi přidají,“ doplnil.