V letech 2013 až 2015 nastupoval do druholigových bitev. „S kluky jsem byl v kontaktu už v minulé sezoně. Hrál jsem ale v Litomyšli, kde jsem měl skvělé vztahy, takže jsem to tam nemohl jen tak opustit,“ vysvětlil.

Teď už ale vábení bývalého klubu neodolal. Jde za kamarády, dobrým hokejem i kratším cestováním. V Pelhřimově je skoro doma. „Bydlím v Havlíčkově Brodě, ale v Pelhřimově mám spoustu kamarádů a hlavně přítelkyni,“ naznačil, že vazby ke klubu i městu nejsou zrovna malé.

Vzhledem k tomu, že v Pelhřimově tráví spoustu času, nechyběl v minulé sezoně ani v hledišti zimního stadionu. Kvalitu současného týmu má tak v oku. „Chodil jsem na zápasy s kamarády. Řvali jsme v hledišti. Kluci hráli fantasticky,“ pochválil teď už spoluhráče.

Pelhřimov už v předstihu vyhlásil cíl bojovat o postup do druhé ligy. To se Tomáši Mečiarovi líbí. Motivuje ho to. „Tým na to měl už v minulé sezoně. Věřím, že letos budeme ještě silnější a cíl se nám povede splnit,“ řekl hráč, který v minulosti za klub odehrál šedesát dva utkání, v nichž si připsal devětadvacet bodů.