Co je toho příčinou? I kdyby došlo k restartu Krajské ligy, kluby už s jistotou nestihnout odehrát ani polovinu naplánovaných zápasů. A zde je zakopaný pes. Aby mohl hráč nastoupit v kvalifikaci o druhou ligu, musí disponovat právě odehranými padesáti procenty zápasů.

Řády změnu tohoto pravidla neumožňují, takže dohrávání soutěže na úrovni kraje ztrácí jakýkoliv smysl. Vše tedy spěje k anulování dalšího ročníku. „Je to pravděpodobná varianta. Do pátku musíme připravit řešení,“ informoval sekretář, který další pokračování soutěže bere jako krajně nepravděpodobné: „Co mám informace, tak na polovině stadionů není v tuto chvíli ani led,“ zmínil další komplikaci. Krajská liga tak s největší pravděpodobností skončí. Možné je ale, že na ni naváže jiná soutěž. „Nebudeme bránit klubům, které o to projeví zájem, aby hrály kupříkladu nějaký pohár. Naopak chceme tomu pomoci,“ ujistil Luděk Pavelka.

K tomu je ale potřeba, aby se umoudřil PES. A na to to zatím nevypadá.

Kapitán Pelhřimova: Počítali jsme s tím

Smutek ale i pochopení. To se momentálně pere v Petru Votápkovi, kapitánovi Pelhřimova. Lídrovi soutěže a zájemci o postup do druhé ligy. „Opravdu v tuto nemá smysl soutěž znovu rozjíždět. Je to smutné, ale je to tak. Počítali jsme s tím, že to tak skončí. Nemrzí mě ani tak naše promarněná sezona, ale je to nepříjemné pro děti, které potřebují hrát. Nám nezbývá, než to zkusit další rok,“ vyjádřil se.