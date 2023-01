Do utkání s pražskou Slavií vstoupili hokejisté její horácké jmenovkyně tím nejhorším možným způsobem. Hned v první minutě se do samostatného úniku dostal Knotek a přesně mířenou střelou otevřel skóre – 1:0. „Upozorňovali jsme na úvod utkání, hráli jsme se soupeřem, který má aktuálně nejlepší formu v soutěži. Bohužel jsme hned v první minutě inkasovali branku, navíc pak přišly ještě dvě velké šance domácích,“ mračil se při hodnocení pro klubový web kouč Třebíče Kamil Pokorný.

Jeho svěřenci ovšem brzy zvedli hlavu. V 9. minutě Psota našel Dočekala, ten vypálil z kruhu a puk prošel mezi betony Málka až do sítě branky Pražanů – 1:1. „Vyrovnávací gól nás hodně zklidnil. Od té doby jsme srovnali hru,“ všiml si trenér Horáků.

V prostřední části se hrálo dlouho bez větších příležitostí na obou stranách. Po polovině zápasu přesto přišlo, jak se později ukázalo, rozhodnutí vyrovnaného souboje.

Ve 33. minutě vytvořila útočná formace hostů před gólmanem Málkem zmatek, puk se následně dostal na hokejku Vodného, jenž z bezprostřední blízkosti vymetl šibenici domácí svatyně – 1:2.

V závěrečném dějství si Slavia vytvořila tlak, vynikající Jekel ovšem už další branku za svá záda nepustil. Naopak definitivně rozhodnout mohl Psota, ale nařízené trestné střílení neproměnil.

Tři body však přesto zamířily na Vysočinu. „Kluci to odmakali, odbojovali, odlehali tak, jak je jejich zvykem. Je to tým, který, když cítí body, tak hraje na hranici sebeobětování, a dnes to znovu dokázali. Včetně gólmana Jekela, který nás podržel,“ usmíval se Pokorný.

Mnohem hůř v sobotu dopadli na ledě vedoucí Poruby hokejisté Dukly Jihlava. Ti na svého soupeře ztráceli už od 11. minuty. Domácí měli výhodu přesilové hry pět na tři, kterou zúročil Sedlák – 1:0.

Na další branku se poté čekalo dlouhou dobu. Během ní domácí nevyužili další dvojnásobnou přesilovku. Naproti tomu vydařená pasáž Dukly přinesla dvě dobré příležitosti Havránka, který ovšem v obou případech orazítkoval tyčku domácí svatyně. „Jsme ve fázi, kdy to vypadá, že máme hokejky, do kterých jde proud a puk nám odskakuje v důležitých okamžicích. Když už se dostaneme do šance, tak dáme dvě tyčky,“ povzdechl si trenér Dukly Viktor Ujčík.

Pak už následoval obvyklý scénář. Po chybě obrany Šlahař z rychlého brejku zvýšil na rozdíl dvou branek. V posledním dějství pak Pšurný a při hře hostů bez brankáře Lemcke stanovili skóre na konečných 4:0. „Letos nám sezona bohužel nějakým způsobem protéká mezi prsty, ale klukům dnes nemůžu vůbec nic vytknout. Asi nás teď už drtí jen psychika,“ dodal pro klubový web Ujčík.

CHANCE LIGA - 40. LIGA

PORUBA – JIHLAVA 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. Sedlák (Šlahař, Hrníčko), 38. Šlahař (Berisha), 53. Pšurný (Berisha), 57. Lemcke. Rozhodčí: Koziol, Grygera – Bezděk, Veselý. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1 208. Dukla Jihlava: Beran – Bilčík, Chvátal, Kolář, Kachyňa, Dundáček, Vala, Kočí – Čachotský, Skořepa, Havránek – Harkabus, Menšík, Meluzín – Tecl, Pořízek, Chlubna – Cachnín, Juda, Brož.



SLAVIA PRAHA – TŘEBÍČ 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Knotek (Chalupa, Kulda) – 9. Dočekal (Psota, Bittner), 33. Vodný (Malý, I. Sedláček). Rozhodčí: Bejček, Kostourek – Kokrment, Pěkný. Vyloučení: 1:3. Bez využití: 0:0. Diváci: 956. Horácká Slavia Třebíč: Jekel – Bořuta, Tureček, Forman, Furch, Poizl, Vodička – Dočekal, Bittner, Psota – Holec, D. Michálek, Ferda – Vodný, Malý, I. Sedláček – Mat. Svoboda, Šilhavý, Krliš – Michalčuk.



Další výsledky 40. kola: Kolín – Zlín 1:3, Šumperk – Vsetín 2:5, Frýdek-Místek – Prostějov 3:2, Přerov – Litoměřice 1:2, Pardubice B – Sokolov 2:4.



TABULKA

1. Poruba 39 20 6 3 10 128:90 75

2. TŘEBÍČ 40 22 4 1 13 107:86 75

3. Vsetín 40 23 1 1 15 117:93 72

4. Litoměřice 38 18 5 4 11 124:104 68

5. Přerov 39 15 5 10 9 103:90 65

6. Prostějov 40 17 4 6 13 105:108 65

7. Slavia Praha 40 15 4 3 18 109:106 56

8. Frýdek-Místek 39 14 5 4 16 100:98 56

9. Kolín 40 14 5 4 17 110:111 56

10. Zlín 40 13 5 5 17 104:105 54

11. Sokolov 39 14 4 4 17 99:123 54

12. JIHLAVA 40 15 2 5 18 91:117 54

13. Pardubice B 40 10 3 5 22 99:121 41

14. Šumperk 40 8 6 4 22 107:151 40



Program 41. kola Chance ligy (středa 25. ledna): HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ – Přerov, DUKLA JIHLAVA – Frýdek-Místek, Litoměřice – Pardubice B, Vsetín – Poruba, Zlín – Šumperk (vše 17.30), Sokolov – Slavia Praha, Prostějov – Kolín (oba 18.00).