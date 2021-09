Hodnocení trenéra

Trenéři Horácké Slavie Kamil Pokorný (vlevo) a Jaroslav Barvíř.Zdroj: Deník/Karel Líbal

„Celé léto jsme pracovali na způsobu hry, kterým se chceme prezentovat. Máme čtyři vyrovnané pětky a funguje nám týmovost. Každý zápas za to někdo vezme. A je jedno, jestli je to první, nebo čtvrtá lajna. Navíc dokážeme solidně bránit a dobře nám chytá gólman. To jsou hlavní příčiny našeho dobrého startu do soutěže, za který jsme samozřejmě rádi, ale vůbec ho nepřeceňujeme," uvedl pro Deník kouč Horácké Slavie Kamil Pokorný.

V sezoně, ve které může sestoupit až pět týmů, jsou úvodní výhry dobré pro psychiku. Navíc Třebíč zdolávala týmy, které mají myšlenky především právě na co nejvíce poklidné uhájení prvoligové příslušnosti. „Každá výhra je ohromně důležitá. Je úplně jedno, jestli body získáte s Porubou, nebo Ústím," komentuje dosavadní vývoj Pokorný. „Jak se říká, jdeme do každého zápasu s cílem urvat co nejvíce bodů. Soupeře nám takto přiřkl los a jsme rádi, že ty body máme. Soutěž je od začátku velmi vyrovnaná. Viděli jste třeba Kolín, který zdolal do té doby neporaženou Slavii… Vždycky je proto především důležité být v hodinu H na ty dvě a půl hodiny tvrdé práce dobře nachystaný."