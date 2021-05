Hokejisté Pelhřimova drží tradici, míří na jih Čech

Pokud to půjde, budou hrát opět jihočeskou Krajskou ligu. To je rozhodnutí hokejistů Pelhřimova ohledně soutěže pro příští sezonu. „Počítáme s tím, že pošleme přihlášku do jihočeské Krajské ligy,“ potvrdil Lukáš Siříště, jeden z hráčů týmu a především člen skupiny, která se o chod pelhřimovského týmu stará.

Hokejisté Pelhřimova by měli opět hrát soutěž na jihu Čech. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Důvod je poměrně jednoduchý a čitelný. „My se nebráníme hrát soutěž na Vysočině, ale zatím nemá požadovanou kvalitu,“ vysvětlil. Jihočeská liga je soutěží tradiční, početnější a sportovně hodnotnější. Není však vyloučeno, že vysočinský hokej bude zásluhou Pelhřimova bohatší. „V klubu se bavíme o vytvoření béčka. Měli by v něm hrát především mladí hráči. Pokud se nám ho povede dát dohromady, přihlásíme ho do soutěže na Vysočině,“ uvedl Lukáš Siříště.