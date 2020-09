Dvakrát výhra. To je bilance hokejových týmů z Pelhřimovska, které se připravují na sezonu v jihočeské Krajské lize. Pro Humpolec se jednalo o první herní test, Pelhřimov už měl prověrku třetí v pořadí.

Hokejisté Pelhřimova vyhráli i třetí přípravný zápas. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Chotěboř zdolal 5:2, ale trenér Pavel Zmrhal spokojeností nezářil. To hlavně z toho důvodu, že byl nucený improvizovat se složením jednotlivých formací. „Minulý týden nebyla účast na trénincích příliš vysoká, což se přeneslo i do zápasu. Dva obránci museli do útoku,“ svěřil se.