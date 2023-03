Ačkoliv dojde na souboj prvního celku po základní části se šestým, kouč Horácké Slavie nevidí favorita série ve svém mužstvu. „Zlín je favoritem. Nemá cenu se ohlížet za základní částí, kdy soupeř prožil hrůzostrašnou první polovinu,“ sdělil trenér Třebíče Kamil Pokorný.

Ten si uvědomuje, kolik sil sebrala jeho celku náročná čtvrtfinálová série s Přerovem. „ Hráli jsme čtyři zápasy v šesti dnech. Všechny byly složité, ten poslední tomu nasadil korunu,“ neskrýval.

Hodně pomoci by Horákům mohli i v semifinále fanoušci. Na oba duely s Přerovem jich do KHNP Arény pokaždé dorazilo přes dva tisíce. „Věřím, že všichni vytvoříme takovou atmosféru, že soupeř bude koukat, co je u nás všechno možné,“ usmíval se Pokorný.

Předsezonní cíl už v Třebíči s předstihem splnili. V play-off jsou dále než vloni, navrch vyhráli základní část. „Právě proto jsme v létě udělali změny v kádru. Play-off je úplně jiná soutěž, která se bez agresivity hrát nedá,“ zdůraznil.

Spíše než hokejové umění často tyto zápasy rozhoduje nasazení a obětavost. „Určitě to bude o hlavě, vůli i charakteru hráčů,“ připomněl.

Oproti Zlínu, který se netají touhou vrátit se okamžitě do extraligy, Třebíč nic podobného nesvazuje. „Jdeme si to s nimi rozdat. Věřím, že i diváci z kluků vytáhnou úplné maximum,“ burcoval Pokorný.

První semifinálový duel se hraje v sobotu KHNP Aréně od 17.30, o den později je na stejném místě ve shodný čas na programu druhé utkání.

CHANCE LIGA - SEMIFINÁLE PLAY-OFF

SOBOTA (1. zápasy): Vsetín – Prostějov (17.00), HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ – Zlín (17.30).

NEDĚLE (2. zápasy): Vsetín – Prostějov (17.00), HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ – Zlín (17.30).



Hraje se na čtyři vítězné zápasy. Dalšími termíny jsou 22. a 23., příp. 25., 27. a 29. března.