Na jeden zátah uběhne kolem deseti kilometrů. „Jelikož bydlím v Čížkově, tak běhám po okolních lesích. Bohužel už je brzy tma, takže je to komplikovanější,“ vysvětluje.

Výběhy prokládá občasným cvičením doma. Věří, že už se brzy vrátí k oblíbené sportovní činnosti. Už by chtěl slyšet zvuk nárazu puku do mantinelu, tříštění ledu při zahranění bruslí. „Doufám, že už se dočkám brzy. Zatím máme ze svazu zprávy, že by se měla soutěž rozjet po skončení nouzového stavu. Tak uvidíme,“ vyhlíží druhý letošní start jihočeské Krajské ligy s nadějí i očekáváním.

Pelhřimov si v úvodu sezony vedl dobře. Vyhrál všechny čtyři zápasy, i když ten poslední proti Hluboké nad Vltavou až v prodloužení. Tabulku Krajské ligy vede s jednodovým náskokem před Soběslaví.