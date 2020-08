Hokejovou herní fázi přípravy odstartovalo derby mezi Třebíčí a Havlíčkovým Brodem. Prvoligová Horácká Slavia potvrdila roli favorita a o soutěž níž hrající BK porazila celkem jednoznačně.

Ladislav Bittner (v bílém) udeřil proti Brodu dvakrát. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

V první třetině na obou stranách několikrát zahřmělo, i hosté měli šance, ale Mičán v třebíčské brance byl pozorný. Jeho protějšek Pejsar se také musel několikrát vyznamenat. Nakonec však havlíčkobrodský gólman do konce prvního dějství dvakrát kapituloval, a to z hole Bittnera a Szathmáryho, který udeřil těsně před odchodem do šaten.