Augustin Žák, čtyřnásobný mistr ČSSR s Duklou Jihlava „U nás je řada dobrých trenérů. Dlouhodobě je tady ale stav, že manažeři a mecenáši nedávají trenérům volnou ruku k tvrdému trénování. Trenér Jalonen je zkušený trenér. Ale jestli uspěje, nevystaví našim trenérům dobrou vizitku. Vím, že je to běžné v celém světě, ale jestli dá do kupy nároďák cizí trenér, tak to jen potvrdí náš ústup ze slávy na všech pozicích.“

Richard Cachnín, trenér BK Havlíčkův Brod

„Nevím, jestli bychom u nás sehnali lepšího trenéra, to nechci posuzovat. Ale můj názor je, že český hokej by měl dělat český trenér. Myslím, že jich máme dost.“

Musíme potlačit svoje ega. Zahraniční trenér nám pomůže, uvědomuje si Kostka

Martin Sobotka, trenér SKLH Žďár nad Sázavou

„Všechno ukáže čas. Samozřejmě je škoda, že z českých luhů a hájů už se nenajde jméno, které by mohlo vést národní tým. Za mě to ale určitě chyba není. Je za ním vidět dobrá práce, úspěchy měl, u nás nemá nikde žádné vazby. Myslím si proto, že by si mohl udělat vlastní obrázek a dělat si tu práci po svém.“

Karel Vejmelka, trenér HHK Velké Meziříčí

„Podle mě je to určitě dobře. Je to trenér renomovaný, prověřený historií. Myslím si, že je to krok správným směrem.“