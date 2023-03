Nekomfort je táhl ke dnu. Sportovně se hokejisté Dukly poprali se sezonou maximálním možným způsobem. Velké starosti ale mělo v průběhu sezony i vedení klubu. Finanční situace se zdála být neudržitelnou. „Cílem všech je postavit v Jihlavě multifunkční arénu. A na cestě k ní musíme překonávat celou řadu překážet. Podle mého názoru se nám to zatím daří, i když ta situace nebyla a není jednoduchá,“ vrací se ke kritickým momentům jednatel klubu Bedřich Ščerban.

Jihlavský hokejový klub prožil značně nekomfortní sezonu. V nejtěžších chvílích se však mohl spolehnout na své příznivce a partnery. | Foto: Jaroslav Loskot

Jihlavský klub tušil, že bude mít v azylové sezoně menší podporu vlastních fanoušků. Jezdit na každý zápas do Pelhřimova či Jindřichova Hradce opravdu nemohl každý. „Museli jsme se vypořádat s propadem návštěvnosti, který však byl vyšší, než jsme očekávali,“ potvrzuje Bedřich Ščerban. „Dá se říci, že jsme počítali s třicetiprocentním poklesem, on byl ale šedesátiprocentní.“

V listopadu všechny překvapila naléhavá výzva zástupců Dukly i města. Pod heslem Pojďme zachránit Duklu apelovali na fanoušky, aby nákupem permanentních vstupenek finančně přispěli klubu a pomohli mu vylepšit horšící se finanční situaci.

Jiří Holík vnímá těžkou situaci Dukly. Její historie si zasluhuje pomoc, vyzývá

A příznivci svůj klub opravdu v potížích nenechali. „Výzva nám jednoznačně pomohla,“ těší šéfa Dukly. „Bylo to tak, jak to většinou bývá. Já jsem byl původně větší optimista, což se nevyplnilo. Na druhou stranu byli velcí pesimisté, kteří se domnívali, že to bude mít malý dopad. To se naštěstí také nenaplnilo. Výzva určitě pomohla, ale trošku jiným směrem, než jsme předpokládali. Lidé nám spíš pomáhali darovací smlouvou než nákupem permanentek. Za to všem patří velké poděkování.“

Ujčík o finanční krizi

„Když se dostaly naše problémy na povrch, chtěly Dukle pomoci i ostatní kluby Chance ligy. A sice tím, že začaly oslovovat naše nejlepší hráče, že by si je vzaly a my bychom je nemuseli platit.“

Přestože to tak mohlo vypadat, ani v čase žádosti k příznivcům neměla Dukla vyloženě na kahánku. „V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že okolo naší výzvy vznikla spousta spekulací,“ objasnil po skončení sezony Ščerban. „My jsme s ní přišli na základě naší každoměsíční analýzy situace. Spousta lidí ale už začala spekulovat, že dlužíme, neplatíme hráče a podobně. To prostě nebyla pravda. Ani po konci sezony nemáme vůči hráčům žádné závazky.“

Co bylo tedy pravým důvodem veřejného apelu? „My jsme jen viděli, jakým směrem se vše vyvíjí. Dokázali jsme si udělat scénář, kam by to mohlo dojít a zavčasu jsme reagovali. Právě proto, abychom předem zabránili nějakým katastrofickým dopadům a nehasili později případný požár,“ dodává jednatel.

Úspěšné zvládnutí finanční krize ale neznamená, že by měla Dukla ekonomicky vyhráno. „Stál bych o to, aby si všichni uvědomili, že provést klub tímto složitým obdobím musíme společně. Pokud nějaký důležitý článek našeho řetěžce vypadne, bude to vždy o hodně těžší. Věřím, že se nám podaří přežít a klub udržíme v chodu. Abychom si, až tady bude stát nová aréna, mohli užívat hokej a Duklu,“ uzavírá Ščerban.