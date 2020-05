Fanoušci naše důvody respektují, těší kapitána Ledních medvědů Votápka

Je to dva týdny, co pelhřimovští hokejisté řekli ne na nabídku posunout se do druhé ligy. Rozhodnutí to bylo těžké, určitě i nepopulární. Je tedy až překvapivé, že nevyvolalo prakticky žádné negativní reakce ve fanouškovské základně. „S kým jsem mluvil, nebo si i psal, tak nás podpořil,“ přidává svou zpětnou vazbu kapitán týmu Petr Votápek.

Kapitána pelhřimovských hokejistů Petra Votápka těší, že fanoušci jejich rozhodnutí setrvat v Krajské lize přijímají. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot