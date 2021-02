Hosté šestatřicet vteřin před vypršením pětiminutového limitu nad rámec stadnardní hrací doby dopravili puk za záda Žukova. V tu chvíli brali bod navíc oni. Než jim byl odebrán a zápas dospěl až do nájezdů. „Žádný velký gól ohledně odvolaného gólu v prodloužení ode mne neuslyšíte. Neviděl jsem to. Rozhodčí rozhodli, že puk byl kopnutý,“ okomentoval situaci asistent hostujícího trenéra David Dolníček.

Ten upustil během utkání emocím uzdu a několikrát se společně s kolegou Barvířem hodně hněvali na rozhodčí za jejich verdikty. A nutno dodat, že oprávněně, i když zápas nebyl vedený jen proti hostům.

Muži v pruhovaném chybovali několikrát na obě strany. I proto se derby vyhrotilo víc, než bývá zvykem. „Zkusili jsme vyhrát, ale zápas byl nějakým způsobem vedený, a nám se nelíbilo, jak byl vedený. Ale to je zas na posouzení někoho jiného,“ nechtěl si přidělávat zbytečné problémy Dolníček.

Bez skrupulí mluvil hned po konci mače i jihlavský forvard Matěj Pekr, který po avizovaném rozhodujícím gólu soupeře jel „vyjednávat“ za rozhodčími. „Nevěděl jsem, jestli to sudí viděli, ale já to ze střídačky viděl a okamžitě jel za nimi. Poradil jim až čárový. Bylo jasné, že nebyl odražený, ale kopnutý,“ nastínil Pekr chvíle, kdy to na ledě vřelo a nevědělo se, jestli bude konec nebo hra bude pokračovat.

Ještě více zamrzelo hráče, který tři sezony dres Horácké Slavie oblékal, jak se zachoval nejlepší kanonýr soutěže. „Bittner dává spoustu gólů a je fajn hráč, ale jestli to takhle kopne a nepřizná se, tak je to špatně. Fair-play šlo dneska trošku stranou,“ nebral si servítky. „Pak se radují v rohu, jakoby vyhráli postup. Nezlobte se na mě, tohle mě trošku vytočilo,“ doplnil naštvaně.

Z opakovaných záznamů je patrné, že gól byl odvolaný oprávněně, a s takovým verdiktem souhlasil i třebíčský útočník Petr Beránek. „Já tam jel slavit, protože jsem to osobně neviděl, jak to tam spadlo. Ale viděl jsem puk v bráně a měl radost, že jsme vyhráli,“ reaguje autor dvou úvodních středečních branek. „A jestli to tak bylo, že to bylo kopnuté, určitě to bylo správně vyhodnocené,“ doplnil sedmadvacetiletý forvard, že by z nefér výhry radost neměl. „My jsme rádi i za ten jeden bod, i když jsme si mohli klidně odvézt tři. Každé derby je vyhrocené, některé situace byly sporné, proto se nedivím, že bylo tolik emocí. Je škoda, že u toho nemohli být diváci. Odveta bude určitě zajímavá,“ uzavřel Beránek, jehož tým vyzve Duklu zanedlouho. Přesněji v sobotu 6. března.