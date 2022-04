Postupem času došlo k zastřešení stadionu, domácí Dukla Jihlava se stala dvanáctinásobnými mistrem Československa. Jejím dresem prošla celá řada vynikajících hokejistů.

Zdroj: HC Dukla Jihlava

Řada z nich se představí při sobotním loučení. Přítomny budou i osobnosti, které mají co říci k historii klubu. „Zásluhou Honzy Klapáče (bývalý hokejista Dukly - pozn. aut.) jsme oslovili pana Oldřicha Knapa. To je zakladatel Dukel. Je mu sice devadesát let, ale účast přislíbil,“ prozradil Bedřich Ščerban, jednatel HC Dukla Jihlava.

Během odpoledne bude připraven bohatý doprovodný program, od sedmnácti hodin se poté odehraje exhibiční utkání bývalých hráčů Dukly a osobností s Duklou či Jihlavou spjatých.

Loučení potom vyvrcholí večer koncertem skupiny Divokej Bill a následnou after party s diskotékou.